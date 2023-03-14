Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri, depremzedelerin her zaman yanında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında tüm kurum, kuruluşlarını ve imkânlarını deprem bölgelerine seferber ederken, Kayserili vatandaşlar deprem bölgelerindeki hizmetlerden çok mutlu olduklarını kaydederek, “Kayseri depremzedelerin her zaman yanında” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7,7 ve 7,6’lık depremlerin yaralarını sarmak adına yaptığı yardım ve hizmetlerini depremin ilk anından itibaren devam ederken, deprem bölgesine Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri ile arama-kurtarma hizmeti başta olmak üzere lojistik, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları, gıda-yemek, giyim eşyası, barınma ile defin malzemeleri, psikolojik destek faaliyetleri ile konteyner kent ve çarşı oluşturarak birçok hizmet götürdü.

Deprem bölgesindeki vatandaşların depremin ilk anından itibaren yanlarında olan ve yaralarını sarmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kurum ve kuruluşları ile seferber eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de ve deprem bölgelerinde depremzedelerin yanında yer alırken, Kayserili vatandaşlar da deprem bölgelerindeki hizmetlerden çok mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını ifade ettiler.

“Deprem bölgelerine yapılan yardımlardan dolayı çok memnunuz”

Depremin olduğu ilk andan itibaren Kayseri’nin deprem bölgelerinde olduğunu ifade eden Sado Gürbüz, “Geçmiş olsun diyorum. Rabbim bir daha böyle bir şey göstermesin. 11 ilimizde etkisini gösterdi. Önce Kayseri koştu. Gönüllü olarak, belediye olarak. Kayseri ve Kayserili vatandaşlarımız bu konuda baya bir koşturdular. Bizler de gittik. Bu anlamda Büyükşehir Belediye’mize çok teşekkür ediyoruz bu hizmetlerinden dolayı. Kayseri ticarette nasıl bir numaraysa hayırseverlikte de 1 numara” dedi.

Kayserili olarak deprem bölgelerine yapılan yardımlardan dolayı çok memnun olduğunu söyleyen Betül Sinem Yolcu da şöyle konuştu:

“Kayserililer olarak yapılan yardımlardan çok memnunuz. Depremzedelerin yanında durulması, yardım götürülmesi gerçekten gurur verici.”

“Kayserili olarak Elbistan’a kurulan Kayseri Çarşısı için gurur duydum”

Vatandaşlardan Orhan Gülcü ise, “Kayserili olarak Elbistan’a kurulan Kayseri Çarşısı için gurur duydum” diyerek, “Elbistan’da Memduh Başkanın hizmetlerini gördük. Elbistan Kayseri Çarşısı kurulmuş. Ben gurur duydum bir Kayserili olarak. Memduh Başkan gibi 10 tane belediye başkanı olsun böyle hizmetler yapsın, orada hiçbir sıkıntı olmaz. Deprem bölgelerine gerçekten güzel hizmetler götürmüş” diye konuştu.