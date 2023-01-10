Büyükşehir belediyesinden engellilere istihdam girişimi

Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Kayseri’de yaşayan engellilerin aktif iş gücüne katılımlarını sağlamak, engellilerin istihdamını arttırmak ve desteklemek için gerçekleştirilecek protokolün yetkilendirmesini oy birliği ile kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen 2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda 37 asıl, 25 ek gündem maddesi olmak üzere 62 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlanırken, önemli kararlara da imza atıldı. Bu çerçevede Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve S.S Erciyes Engelli Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında yapılacak olan iş birliği protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda meclis üyesi Erhan Özhan tarafından MS hastası bir vatandaşın rehabilitasyon merkezine ulaşımı konusunda kolaylık sağlanması talebi üzerine Başkan Büyükkılıç, durumu meclisin dikkatine sunarak, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’a söz verdi. Tüm engel gruplarına hizmet verdiklerini, söz konusu MS hastası vatandaş ile hızlıca irtibata geçip ilgileneceğini belirten İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Ayaydın, MS hastası vatandaşın bilgisinin alındıktan sonra kendi hizmet alanlarını içeriyorsa Büyükşehir, içermiyorsa diğer ilgili kurumlara yönlendirme şeklinde yardımcı olacaklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli konusunda yaş sınırı gözetmeksizin, herkes ile ilgilendiklerini ve engelli vatandaşları evlerinden alıp evlerine bıraktıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gerçekten yaş sınırı gözetmeden, herkesin dua ettiği en güzel hizmet alanlarından birisi. Ben bir nöroloji uzmanı olarak multiple skleroz ile ilgili vakalarımızın da bunların arasında bulunduğunu paylaşmak istiyorum. Evlerinden alıyoruz, evlerine bırakıyoruz” ifadesinde bulundu.

Meclis’te konuşan Büyükkılıç, ayrıca Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ne bütün Meclis Üyelerini davet ederek, engellilere yönelik orada gerçekleştirilen hizmetleri yerinde görmeleri tavsiyesinde bulundu.