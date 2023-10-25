Büyükşehir, Bünyan'da öğrencilerle bin adet ağaç dikti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'da ilçe belediyesi ile belirlenen 45 bin metrekarelik alanda lise öğrencilerinin katılımı ile ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirerek, bin adet ağacı toprakla buluşturdu.

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  • 25.10.2023 12:38
  • Güncelleme: 25.10.2023 14:12
Büyükşehir, Bünyan'da öğrencilerle bin adet ağaç dikti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan’da ilçe belediyesi ile belirlenen 45 bin metrekarelik alanda lise öğrencilerinin katılımı ile ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirerek, bin adet ağacı toprakla buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Ağaçlandırma ve Bakım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinde, lise öğrenimi gören öğrencilerle çok sayıda ağaç toprakla buluştu.

Büyükşehir, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Hacılar, Pınarbaşı, Özvatan, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde belirlenen alanların yanı sıra Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Mesire Alanı’nda ağaçlandırmaya uygun alanlar belirledi. Ekipler, Pınarbaşı, Akkışla, Hacılar ve Özvatan ilçesinin ardından Bünyan’da öğrencilerle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi.

45 bin metrekarelik alanda bin ağaç toprakla buluştu

Gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliği çerçevesinde, ilçe ağaçlandırmaları planlanmasında Bünyan ilçesinde ilçe belediyesi tarafından belirlenen 45 bin metrekarelik alanda öğrenci ve ekipler aracılığı ile toplam bin adet ağaç, toprakla buluşturuldu.

Her yıl düzenli olarak sürecek

Kayseri’nin ağaçlandırılması ve yeşil alanlarının arttırılması çerçevesinde her yıl düzenli bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına devam edilecek ve gelecek nesillere nefes olma gayreti sürecek.

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İHA

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