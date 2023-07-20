Büyükşehir Çalışanı Emre Kaan Karaca vefat etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin değişik birimlerinde ve İnsan Kaynaklarında görev yapan Emre Kaan Karaca'nın genç yaşta vefat etmesi yakınlarını üzdü.

Belediyede İnsan Kaynakları bölümünde çalışan Emre Kaan Karaca genç yaşta hayatını kaybetti. Başkan Büyükkılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mesai arkadaşımız Emre Kaan Karaca’nın ani vefatının üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta kaybettiğimiz Emre kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm mesai arkadaşlarımıza baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim değerli kardeşimizin mekânını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.