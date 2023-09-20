Büyükşehir'de 'deprem' toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, aralarında Kayseri'nin de bulunduğu 11 ili etkileyen 6 Şubat depremler sonrasında kenti depremlere daha dirençli hale getirme doğrultusundaki çalışmalar çerçevesinde Yapı Denetim Kuruluşları ile toplantı gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 20.09.2023 14:29
  • Güncelleme: 20.09.2023 14:40
Büyükşehir'de 'deprem' toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, aralarında Kayseri’nin de bulunduğu 11 ili etkileyen 6 Şubat depremler sonrasında kenti depremlere daha dirençli hale getirme doğrultusundaki çalışmalar çerçevesinde Yapı Denetim Kuruluşları ile toplantı gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatları istikametinde şehri depreme daha dayanıklı hale getirmek için Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN DEPREME DAYANIKLI KENT OLUŞTURMAK İÇİN KURUM VE KURULUŞLARLA İSTİŞARE

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kentin tüm ilgili kurum ve kuruluşları ile bir araya gelerek, depreme daha dayanıklı bir Kayseri için yapılması gerekenleri enine boyuna masaya yatırıyor, bu doğrultuda ilgili her kesimin bilgi ve görüşlerine başvuruyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Ersin Yiğit ve yönetimi ile Kayseri’yi depreme dayanıklı hale getirme çerçevesinde bir toplantı daha yapıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Elcuman, akademisyenler, meslek odaları ve uzmanlarla yaptıkları toplantılarda deprem konusunu masaya yatırdıklarını, depreme yönelik bir yol haritası oluşturma gayretinde olduklarını ifade etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükelçiler ve diplomatlar Soğanlı semalarında balon turu yaptı

Büyükelçiler ve diplomatlar Soğanlı semalarında balon turu yaptı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk: Ağrı pili uygulaması yapıldı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk: Ağrı pili uygulaması yapıldı

Kiracı evi yakıp kaçtı

Kiracı evi yakıp kaçtı

Edanur'un annesinden yürek yakan feryat: 'Benim çocuğum okuyacaktı, 2 valiz kıyafet aldım'

Edanur'un annesinden yürek yakan feryat: 'Benim çocuğum okuyacaktı, 2 valiz kıyafet aldım'

12'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri Büyükşehir, Türkiye yüzyılı vizyonu ile kent ormanları oluşturuyor

Kayseri Büyükşehir, Türkiye yüzyılı vizyonu ile kent ormanları oluşturuyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Beşiktaş-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

'Güçlü Aile Vizyonu' çalıştayı düzenlendi

'Güçlü Aile Vizyonu' çalıştayı düzenlendi

DAHA FAZLA
Amatör Spor Kulüplerine 1,5 milyon TL'lik malzeme desteği

Amatör Spor Kulüplerine 1,5 milyon TL'lik malzeme desteği

Kayserisporlu futbolcular Pazarören'de davul zurna ile karşılandı

Kayserisporlu futbolcular Pazarören’de davul zurna ile karşılandı

Baba Akın Çoban: 'Arkanızdaki Erciyes, ciğerlerimdeki yangını söndüremez'

Baba Akın Çoban: “Arkanızdaki Erciyes, ciğerlerimdeki yangını söndüremez”

'Elma Festivaline katılan elmasız dönmeyecek'

'Elma Festivaline katılan elmasız dönmeyecek'

Büyükşehir'de 'deprem' toplantısı

Büyükşehir'de 'deprem' toplantısı