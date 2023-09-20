Büyükşehir'de 'deprem' toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, aralarında Kayseri’nin de bulunduğu 11 ili etkileyen 6 Şubat depremler sonrasında kenti depremlere daha dirençli hale getirme doğrultusundaki çalışmalar çerçevesinde Yapı Denetim Kuruluşları ile toplantı gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatları istikametinde şehri depreme daha dayanıklı hale getirmek için Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN DEPREME DAYANIKLI KENT OLUŞTURMAK İÇİN KURUM VE KURULUŞLARLA İSTİŞARE

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kentin tüm ilgili kurum ve kuruluşları ile bir araya gelerek, depreme daha dayanıklı bir Kayseri için yapılması gerekenleri enine boyuna masaya yatırıyor, bu doğrultuda ilgili her kesimin bilgi ve görüşlerine başvuruyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Ersin Yiğit ve yönetimi ile Kayseri’yi depreme dayanıklı hale getirme çerçevesinde bir toplantı daha yapıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Elcuman, akademisyenler, meslek odaları ve uzmanlarla yaptıkları toplantılarda deprem konusunu masaya yatırdıklarını, depreme yönelik bir yol haritası oluşturma gayretinde olduklarını ifade etti.