Büyükşehir'de 'deprem' zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yaşanan deprem ve artçılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde bu kez AK Parti il yönetimi AK Partili belediye başkanları ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi’nde Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetimi ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk katıldı.

“İlçeler ve merkezdeki çalışmalar konusunda hassasiyet gösteriyoruz”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri merkezimizde ve ilçelerimizde yapılması gereken çalışmalar konusunda hassasiyet gösteriyoruz” diyerek, şunları aktardı:

“6 Şubat’tan beri zaman zaman Kayseri’mizde de artçı şeklinde tezahür eden deprem olayları ile ilgili değerlendirme çalışması yaptık. Kayseri’mizde çok şükür ciddi manada bir sıkıntı olmadığını, bilim adamlarının verileri ile ve bizlere olan açıklamaları ile değerlendiriyoruz. Üzerimize düşeni yapma anlamında da 16 ilçe belediye başkanı kardeşlerimizle dayanışma içerisinde teşkilatlarımızla, hiçbir zaman aksatmadan yapmaya özen gösteriyoruz. Tabi depremle ilgili 11 ildeki çalışmalara destek verirken, Kayseri’mizde de hem ilçelerimizde hem merkezde yapılması gereken çalışmalar konusunda da hassasiyetler gösteriyoruz. Dün sabah itibariyle 05.28’de olan 4.9 ya da 4.8 şeklinde depremle ilgili de çalışmalar yine ortaya çıktı. Çok şükür ciddi manada bir hasar söz konusu değil. Sadece özellik arz etmeyen, içi de boş olan eski yapılarla ilgili yıkılan duvarlar söz konusu. Birkaç tane minare ile ilgili ufak kaymalar söz konusu. Onlarla ilgili de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şehir merkezinde daha önce tespit edilmiş olan Melikgazi’mizde ve Kocasinan’ımızdaki üzerinde yoğunlaştığımız yapılarla ilgi çalışmalar ve onlarla ilgili uygulamaların dışında yeni bir boyut arz etmediğini, bu anlamda da tedirgin olmayı gerektiren bir konunun söz konusu olmadığının farkındayız.”

“Belediyeler olarak bizler üstümüze düşeni yapma yönünde gayret göstereceğiz”

Başkan Büyükkılıç, belediyeler olarak üstlerine ne düşüyorsa yapma yönünde gayret gösterdiklerini dile getirerek “Ramazan ayının gölgesi üstümüze düştü. Elbette ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz gerek şehrimizde gerekse depremle ilgili bölgelerde hayırseverlerimizin desteklerini yine devam edeceğinden şüphemiz yok. Belediyeler olarak da bizler üstümüze düşeni yapma yönünde gayret göstereceğiz” dedi.

Büyükkılıç Kayseri’nin Afet Bölgesi olma sürecine ilişkin bilgi verdi

Büyükkılıç, Kayseri’nin afet bölgesi olma sürecine ilişkin bilgiler de paylaşarak, şunları kaydetti:

“Kayseri’mizin afet bölgesi olarak değerlendirilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla geçtiğimiz Bakanlar Kurulu’nda yapılması gereken çalışma konusunda da hatırlanacağı üzere İçişleri Bakanı’mızın bizlere vermiş olduğu bilgiler istikametinde çalışmaların devam ettiğini ve inşallah Kayseri’mizin de bu sürece dahil edileceğinin de önemli olarak gündemde olduğunun farkındayız. Ben hassasiyetlerinden ve her zaman şehrimize sahip çıkma anlayışından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”

İnsanlarının tedirgin olmasını gerektiren bir boyut yok

Kayseri denilince akla hayırseverliğin, yardımseverliğin geldiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Elbette Kayseri’mizin iş adamlarıyla, hayırseverleriyle, sivil toplum teşkilatlarıyla, kurum ve kuruluşlarıyla, yerel yönetimleriyle gerek deprem bölgesine gerekse şehrimizdeki süreçle ilgili çalışmalarda üzerine düşeni yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bu arada İncesu’muz ve Hacıları’mızın malumunuz deprem bölgesi olarak değerlendirilen o bölgedeki yaptığımız çalışmalarda da çok şükür ciddi bir sıkıntımız yok. İnşallah el ele, gönül gönüle yine bu süreci beraber yöneteceğimizi, Kayseri’mizin güzel insanlarının tedirgin olmasını gerektiren bir boyut olmadığını, okullarla ilgili çalışmaların da devam ettiğini burada belirtiyor, geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.