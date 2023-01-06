Büyükşehir'de 6 bin personele 'ek protokol' müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketlerde görev yapan 6 bin işçiyi kapsayan Ek Protokol imza törenine katıldı. Protokole göre 6 bin çalışanın maaşları asgari ücret artışı oranında güncellenerek artırılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş. ve Kayseri Ulaşım A.Ş.’de görev yapan 6 bin çalışanın maaşlarının asgari ücret artışı oranında güncellenerek artırılmasına yönelik Ek Protokol imza töreni gerçekleştirildi. Ne zaman ihtiyaçları olsa Büyükşehir Belediyesinin yanlarında olduğunu söyleyen HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “Bizim ne zaman başımız daralsa, ne zaman bir işe ihtiyacımız olsa kapısını çalacağımız Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zor günleri geride bıraktık. Pandemi sürecinden

sonra ekonomik manada dünya ciddi sıkıntıların içerisine girdi. Ülkemizde de bu sıkıntıları hissettik. Cumhurbaşkanımızın emekçileri enflasyona ezdirmeme noktasında koymuş olduğu iradeyi bütün emekçiler olarak takdir ediyoruz. Memduh başkanımızın da kapısını çaldığımızda 3 yıllık toplu iş sözleşmemiz olmasına rağmen 3 yılda yaklaşık 4 tane ek protokol yaptık. Kapısını çaldığımızda bizi hiç boş çevirmedi. Yaklaşık 4 bin 300 üyemizi ilgilendiren bir ek protokolü imza altına aldık. Eski asgari ücret ve yeni asgari ücret arasındaki fark, mevcut yevmiyelere ilave edildi. Kurumların da ciddi sıkıntıda olduğu bu dönemde sayın başkanımızın da felsefesi şu, ‘Biz vereceğiz, Allah da bize verecek.’ Kayseri’de hiçbir hizmet aksamadı. Gününde maaşlarımızı aldık, sosyal haklarımızı aldık. Bugün de yine bir ek protokol imzalıyoruz” dedi.

“Bu uygulamalara Kayseri kriteri diyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan da yapılan ek protokol uygulamalarına "Kayseri kriteri" dediklerini ve diğer belediyelerin de örnek alması gerektiğini söyleyerek, “Bugün bizim için önemli ve anlamlı bir gün. 2023 yılının ilk etkinliğini Kayseri’de yapıyoruz. Kayseri’nin bu ilklerden bir tanesini gerçekleştirmiş olması, değerli il başkanımız ve sendika başkanlarımızın bu organizasyonu gerçekleştirmiş olmasından dolayı ayrıca mutluyuz. Bugün bir ek protokol için kardeşlerimizle bu salonda beraberiz. Bu organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya literatürüne girecek bu değişim ve reformunun sonucu olarak bu salondayız. Mücadelemizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyelerdeki yaklaşık 700 bin taşeron şirketteki arkadaşlarımızın belediye bünyesindeki şirketlerin kadrolarına yerleştirilmesi süreci dünyayı ve ülkemizi şaşırtan büyük bir reformdur. Bu reformun kahramanı Recep Tayyip Erdoğan’a buradan güçlü bir destek gönderiyoruz. Türkiye emek hareketi için bu tarihi değişim ve dönüşümün onun ekibi ile gerçekleşmiş olması, bizim açımızdan büyük bir gurur kaynağıdır. Bizi taşeron sistemin tasallutundan kurtarıp, belediyenin onurlu birer kadrolu çalışanı yaptığı için bu mimara, Recep Tayyip Erdoğan’a vefamızı inşallah göstereceğiz. Bunun Kayseri’deki temsilini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine de aynı vefayla bakacağız. Aslında bu uygulamalar yeni bir kriteri getirmiştir. Biz buna ’Kayseri kriteri’ diyoruz. Bütün belediye başkanlarımıza örnek olması gerekiyor. Toplu iş sözleşmemizin ek protokolü hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, HAK-İŞ Sendikası’nın sağduyunun sesi olduğunun, yerli ve milli, değerlerine sahip çıkan bir sendika olduğunun altını çizerek, “İnsanların hayırlısı, insana hizmet edendir. O açıdan göğsümüzü gererek anlattığımız bu güzel şehri bu noktaya getiren sizlersiniz. Siz olmasaydınız, bugün burada konuşamazdık. Her birinizin alnından öpüyorum. İyi ki varsınız, sizlere minnettarız. Gönlümüz daha fazlasını her zaman arzu eder ama imkanlarımızı zorlayarak hep daha fazlasını verme ve örnek teşkil etme anlayışı içerisinde çalışmalar yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Bizi biz yapan sizlersiniz" diyerek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’mize bakış açısını farklılaştıran sizlersiniz, sizlerle gurur duyuyoruz. Dün Ankara’daydık, sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Mazlum insanların sesi olan o güzel insanın yol arkadaşları olarak hep beraber Allah’ın izniyle ‘Biz varız’ diyoruz. 3 senedir kredi almadan Büyükşehir’i yöneten belediyecilik anlayışı, alın teri kurumadan haklarını veren belediyecilik anlayışı, bütçesini yüzde yüz gerçekleştiren belediyecilik anlayışı, bunu sağlayan sizlersiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Arslan, Başkan Büyükkılıç’a çiçek ve hediye takdim etti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve HAK-İŞ Konfederasyonu arasında Ek Protokol çerçevesinde imzalar atıldı.

Kadir Has Kongre ve Kültür Sanat Merkezi’ndeki törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, HAK İŞ Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Hizmet İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, sendika genel başkan yardımcıları, sendika il temsilcileri ve binlerce personel katıldı.