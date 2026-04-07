Büyükşehir'de lojistik merkez buluşması

Kayseri’de düzenlenen istişare toplantısına UND 2. Başkanı Ergün Bilen, UND Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cingi ve UND bölge üyeleri katıldı. Başkan Büyükkılıç’ın öncülüğünde gerçekleşen buluşmada, kurulması planlanan lojistik merkezin detayları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, Kayseri’nin lojistik altyapısının güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası taşımacılıkta daha etkin bir rol üstlenmesi için atılacak adımlar ele alındı. Sektör temsilcileri görüş ve önerilerini paylaşırken, projenin şehre sağlayacağı ekonomik katkılar da masaya yatırıldı.

Kayseri’yi lojistikte cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen proje kapsamında yapılan bu kritik buluşma, sürecin hız kazanacağına dair önemli bir mesaj verdi.