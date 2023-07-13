Büyükşehir'de Noter Huzurunda Personel Alımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin noter huzurunda kura çekimi ile personel alımı programına katıldı.

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  • 13.07.2023 16:04
  • Güncelleme: 13.07.2023 16:43
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Büyükşehir'de Noter Huzurunda Personel Alımı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin noter huzurunda kura çekimi ile personel alımı programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde ihtiyaç duyulan ve İŞKUR üzerinden ilana çıkılan ‘beden işçisi’, ‘temizlik’ ve ‘güvenlik’ pozisyonları için noter huzurunda düzenlenen personel alımı kura töreni gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Erciyes Salonu’nda gerçekleşen personel alımı kura törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal, ilgili daire başkanları ve aileleri ile personel adayları katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, “Evine helalinden rızık götürmek için çırpınan her biri pırıl pırıl birbirinden değerli Kayseri’mizin güzel insanları, sevgili kardeşlerim. Her birinize sevgiler, saygılar sunuyorum” dedi.

Kurada asıl olarak çıkan personele hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, “İnşallah Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin elbette ki anlayışına yakışır şekilde insanlara adaletle muamele etme, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden fırsat verme ve hizmet etme anlayışı içerisinde bir çalışma yapıyoruz. 4’üncü defa değişik birimlerimize ihtiyacımız olan kardeşlerimizi seçerken birilerinin tavassutundan öte, liyakatiyle ve daha sonra nasibiyle kura çekimiyle bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, noter huzurunda kura çekimi programını başlattı. Personel adaylarının noter huzurundaki kura töreninde heyecanları gözlerinden okunurken, kurada ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı. Kurada ismi çıkan Büyükşehir Belediyesi’nin yeni personeli, Başkan Büyükkılıç’a şeffaf bir işçi alımından dolayı memnun olduklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.

KAYMEK’in 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde yayınladığı İŞKUR işçi alım ilanlarına yapılan başvuruların ardından branşlarda şartları taşıyan personel adayları için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. Değişik iş pozisyonlarına başvuran toplam 348 kişiden 130’u, şartlarını sağladıkları alanlarda göreve başlayacak.

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İHA

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