Büyükşehir'de Vatandaş Başvuru Süreçleri Değerlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Alo 153, Beyaz Masa, Web Formu, WhatsApp ve CİMER üzerinden belediyeye ulaşan vatandaş başvurularının daha etkin yönetilmesi amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları, müdürler ve personel katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, toplantının Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendireceğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Temeltaş, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi adı üzerinde ‘büyük şehir’, bir imajı, prestiji olan bir belediye, o yüzden bu konuya çok önem veriyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda, başvuru süreçlerinin hızlandırılması, veri girişlerinin standartlaştırılması ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik analizler ve sunumlar yapıldı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği tarafından ayrı ayrı sunumlar gerçekleştirildi.

Vatandaş başvurularında genel durum değerlendirmesi yapılırken, YBS’ye hatasız veri girişinin süreçteki gecikmeleri ciddi oranda azalttığı ifade edildi. Kamu hizmet standart süreleri üzerinden birim bazlı performans analizlerinin paylaşıldığı toplantıda, ayrıca başvuruların hukuki çerçevesi, belediyelerin mevzuat yükümlülükleri ve özellikle CİMER cevaplarında uyulması gereken standartlar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda ayrıca, vatandaş başvurularını değerlendiren birim personelinin görev değişikliği, geçici görevlendirme veya ayrılış gibi durumlarında sorumlu kişi bilgilerinin ivedilikle Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Toplantının sonunda, süreçlerin hızlandırılması, birimler arası iletişimin güçlendirilmesi, veri giriş doğruluğunun arttırılması ve aylık performans raporlamasının başlatılması konularında ortak kararlar alındı.

Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.