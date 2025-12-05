  • Haberler
  • Gündem
  • Büyükşehir'de Vatandaş Başvuru Süreçleri Değerlendirildi

Büyükşehir'de Vatandaş Başvuru Süreçleri Değerlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen başvuruların hızlı, doğru ve mevzuata uygun şekilde sonuçlandırılması için tüm birimlerin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir'de Vatandaş Başvuru Süreçleri Değerlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Alo 153, Beyaz Masa, Web Formu, WhatsApp ve CİMER üzerinden belediyeye ulaşan vatandaş başvurularının daha etkin yönetilmesi amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları, müdürler ve personel katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, toplantının Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendireceğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Temeltaş, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi adı üzerinde ‘büyük şehir’, bir imajı, prestiji olan bir belediye, o yüzden bu konuya çok önem veriyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda, başvuru süreçlerinin hızlandırılması, veri girişlerinin standartlaştırılması ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik analizler ve sunumlar yapıldı.

Büyükşehir'de Vatandaş Başvuru Süreçleri Değerlendirildi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği tarafından ayrı ayrı sunumlar gerçekleştirildi.

Vatandaş başvurularında genel durum değerlendirmesi yapılırken, YBS’ye hatasız veri girişinin süreçteki gecikmeleri ciddi oranda azalttığı ifade edildi. Kamu hizmet standart süreleri üzerinden birim bazlı performans analizlerinin paylaşıldığı toplantıda, ayrıca başvuruların hukuki çerçevesi, belediyelerin mevzuat yükümlülükleri ve özellikle CİMER cevaplarında uyulması gereken standartlar konusunda bilgilendirme yapıldı. 

Toplantıda ayrıca, vatandaş başvurularını değerlendiren birim personelinin görev değişikliği, geçici görevlendirme veya ayrılış gibi durumlarında sorumlu kişi bilgilerinin ivedilikle Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Toplantının sonunda, süreçlerin hızlandırılması, birimler arası iletişimin güçlendirilmesi, veri giriş doğruluğunun arttırılması ve aylık performans raporlamasının başlatılması konularında ortak kararlar alındı.

Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de tüm sosyal tesisler tek bir dijital platformda toplandı
Melikgazi’de tüm sosyal tesisler tek bir dijital platformda toplandı
Ayşe Uzunlu, 'Türk kadını siyasi hayatta hak ettiği yerde değil'
Ayşe Uzunlu, “Türk kadını siyasi hayatta hak ettiği yerde değil”
AFAD, öğrencilerle deprem tatbikatı gerçekleştirdi
AFAD, öğrencilerle deprem tatbikatı gerçekleştirdi
Karaoğlu, 'Her kaybedilen kadın, bize şunu haykırmaktadır: Haklara sahip olmak o hakların güvende olduğu anlamına gelmez'
Karaoğlu, “Her kaybedilen kadın, bize şunu haykırmaktadır: Haklara sahip olmak o hakların güvende olduğu anlamına gelmez”
Kayseri'de üreticilere 23 milyon liralık destek
Kayseri’de üreticilere 23 milyon liralık destek
Bünyan Belediyesi 13 taşınmazı satışa çıkardı
Bünyan Belediyesi 13 taşınmazı satışa çıkardı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!