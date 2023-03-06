Büyükşehir'den 'deprem psikolojisi ve kaygı' konulu eğitim semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), bünyesinde hizmet veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi aracılığı ile Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeline deprem psikolojisi ve bu süreçteki kaygı bozukluğunu yönetme konusunda eğitim semineri gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 06.03.2023 13:44
  • Güncelleme: 06.03.2023 15:17
  • 79
Büyükşehir'den 'deprem psikolojisi ve kaygı' konulu eğitim semineri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), bünyesinde hizmet veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi aracılığı ile Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeline deprem psikolojisi ve bu süreçteki kaygı bozukluğunu yönetme konusunda eğitim semineri gerçekleştirildi.

Deprem felaketinin gerek şehrimizde, gerekse deprem bölgesindeki olumsuz etkilerini gidermek adına bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile sürece katkı sağlıyor. Bu çerçevede hizmetlerini çeşitlendiren Büyükşehir Belediyesi, bölgede gerçekleştirdiği destek faaliyetlerini yanı sıra bölgede görev alış KASKİ personeli ile diğer personellere de psikolojik destek hizmeti sundu.

EĞİTİM SEMİNERİNDE AKILLARDAKİ SORU İŞRETLERİ GİDERİLDİ

KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerinde, deprem psikolojisi ve bu süreçteki kaygı bozukluğunu yönetme konuları ele alınırken, ‘sürecin nasıl yönetilebileceği’, ‘nelerin iyi geleceği’ gibi akıllardaki soru işaretlerine de yanıtlar verildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de ilk evlenme yaşı oranları açıklandı

Kayseri’de ilk evlenme yaşı oranları açıklandı

Kayseri bugün yağışlı | 6-10 Mart 2023

Kayseri bugün yağışlı | 6-10 Mart 2023

Berat Kandili bugün idrak edilecek

Berat Kandili bugün idrak edilecek

İncesu Belediyesi, Göksun Belediyesi ile 'kardeş belediye' oldu

İncesu Belediyesi, Göksun Belediyesi ile ‘kardeş belediye’ oldu

Başkan Çolakbayrakdar: 'Elbistan Kocasinan Yaşamkent, sosyal hayatın merkezi olacak'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Elbistan Kocasinan Yaşamkent, sosyal hayatın merkezi olacak'

Kayseri'de ağır hasarlı bina boşaltıldı, sakinleri yardım bekliyor

Kayseri’de ağır hasarlı bina boşaltıldı, sakinleri yardım bekliyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın yükselişe geçti

Altın yükselişe geçti

Başkan Büyükkılıç'tan Talas'ta yatırım istişare toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan Talas'ta yatırım istişare toplantısı

DAHA FAZLA
Kayserispor'da seri sonu

Kayserispor'da seri sonu

Cemre toprağa düştü

Cemre toprağa düştü

Başkan Büyükkılıç, hasar tespit çalışmaları değerlendirme toplantısına katıldı

Başkan Büyükkılıç, hasar tespit çalışmaları değerlendirme toplantısına katıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu önü boş kaldı

Sosyal Güvenlik Kurumu önü boş kaldı

Büyükşehir'den 'deprem psikolojisi ve kaygı' konulu eğitim semineri

Büyükşehir'den 'deprem psikolojisi ve kaygı' konulu eğitim semineri