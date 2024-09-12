Büyükşehir'den 'dolandırıcılık' uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bazı üst düzey yetkili ve bürokratların ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Büyükşehir'den 'dolandırıcılık' uyarısı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bazı üst düzey yetkili ve bürokratların ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, kötü niyetli bazı kişilerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı üst düzey yetkili ve bürokratların ismini kullanarak para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarının vurgulandığı açıklamada, belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı ifade edilerek, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının, insanların duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapmak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları gerektiği bildirildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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