Büyükşehir'den 'dolandırıcılık' uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye bürokratları ve personel isimlerinin kullanılarak kentsel dönüşüm alanlarında konut satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığının belirlendiği açıklanarak, bu tarz kişi ya da kişilere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, art niyetli bazı kişilerin zaman zaman Kayseri Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve personelinin ismini kullanarak, mesajla, telefonla, sosyal medya yolu ve çeşitli yöntemlerle kentsel dönüşüm alanlarında konut satışı bahanesiyle dolandırıcılık amacıyla para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarının istendiği açıklamada, belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı belirtilerek, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek taleplerin ve tekliflerin vatandaşlarca dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların dolandırıcılara itibar etmemesi ve hiçbir şekilde bu kişi veya kişilere ödeme yapmadan bir an önce kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları gerektiği vurgulandı.