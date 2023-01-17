Büyükşehir'den 'ebeveynlik' okulu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından anne, baba ve çocukların katılacağı 3 haftalık Ebeveynlik Okulu açacak.

Belediyecilik hizmetlerini etkin bir şekilde Kayserililere ulaştırmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla ‘aile’ kavramına özel önem veriyor. Bu çerçevede Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından kayıtları başlayan Ebeveynlik Okulu, şubat ayında gerçekleşecek. Programın ilk haftasında gençlere yönelik, ‘teknoloji bağımlılığı, iletişim, dönem farklılığı, zamanın ruhu dönem farklılığı ve aileden beklentiler’ gibi konular yer alacak. Ebeveynlerin katılacağı ikinci haftada ise ‘nasıl bir çocuk istendiği, sağlıklı iletişim, zamanın ruhu, dönem farklılığı’ gibi konular işlenecek. ‘Çocuğu ve ebeveynleri tanımak ve verimli vakit geçirmek’ gibi konuların yer alacağı 3’üncü haftadaki eğitimlere ise hem ebeveynler hem de gençler katılacak.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, kişisel gelişim, hayat boyu öğrenme ve çok yönlü eğitimi ön planda tutarak eğitim faaliyetlerini hayata geçirmeye devam edecek.