Büyükşehir'den 'Empati Parkuru' ile farkındalık hareketi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlara yönelik engel tanımayan hizmet anlayışıyla faaliyet ve etkinliklerini sürdüren Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde 'Empati Parkuru' kuruyor.

PAYLAŞ
  • 12.01.2023 10:13
  • Güncelleme: 12.01.2023 10:39
  • 25
Büyükşehir'den 'Empati Parkuru' ile farkındalık hareketi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik engel tanımayan hizmet anlayışıyla faaliyet ve etkinliklerini sürdüren Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde ‘Empati Parkuru’ kuruyor.

Gönül belediyeciliği çerçevesinde Türkiye’ye örnek olan ve takdir toplayan projeler ortaya koyan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en donanımlı ve engel tanımayan engelsiz yaşam merkezi ile özel vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Yaklaşık 300 özel öğrenciye sağlık ve eğitim hizmeti sunan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ayrıca özel vatandaşların her alanda destekçisi olarak, tüm vatandaşların empati kültürü içerisinde onları daha iyi anlamalarına katkıda bulunmaya yönelik etkinlikler düzenliyor. Bu yönde daha önce de Empati Parkuru etkinliği düzenleyen merkez, bu kez 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde Empati Parkuru kuruyor. “Hayatın her alanında onlarla omuz omuzayız ve ne kadar anlayabilirsek o kadar insanız” sloganıyla Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde kurulacak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Empati Parkuru ile engelli bireylerin günlük hayatta neler yaşadıklarını diğer bireylerin daha iyi anlaması ve sosyal hayata katılımlarında farkındalığın önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

‘Bir farkındalık’ etkinliği olan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Empati Parkuru, 12-13 Ocak günlerinde saat 10.00 ile 22.00 arasında empati hareketine katılmak isteyen vatandaşları bekliyor.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Kasten öldürme' suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı

'Kasten öldürme' suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı

Öğretmen darp edildi

Öğretmen darp edildi

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı mazbatasını aldı

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı mazbatasını aldı

CHP Kayseri İl Başkanı kim?

CHP Kayseri İl Başkanı kim?

Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan CHP'ye 17 göndermesi

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu’ndan CHP’ye 17 göndermesi

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir'den 'Empati Parkuru' ile farkındalık hareketi

Büyükşehir'den 'Empati Parkuru' ile farkındalık hareketi

Kayserispor, 190 milyon TL harcayabilecek

Kayserispor, 190 milyon TL harcayabilecek

DAHA FAZLA
Evinin önünde bıçaklanan genç ağır yaralandı

Evinin önünde bıçaklanan genç ağır yaralandı

70 parça tarihi eserle yakalandılar

70 parça tarihi eserle yakalandılar

Benzine 79 kuruş zam bekleniyor

Benzine 79 kuruş zam bekleniyor

MHP'li Ersoy: 'Türkiye'nin başını kaldırmasına tahammül edemiyorlar'

MHP'li Ersoy: 'Türkiye'nin başını kaldırmasına tahammül edemiyorlar'

Düğünde açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı

Düğünde açılan ateş sonucu 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı