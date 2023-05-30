Büyükşehir'den 'özel' bisiklet turu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncü spor kuruluşu Spor A.Ş. tarafından 4 Haziran'da Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Günü temalı, ücretsiz özel bisiklet turu gerçekleştirilecek.

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  • 30.05.2023 10:38
  • Güncelleme: 31.05.2023 10:01
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Büyükşehir'den 'özel' bisiklet turu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncü spor kuruluşu Spor A.Ş. tarafından 4 Haziran’da Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Günü temalı, ücretsiz özel bisiklet turu gerçekleştirilecek.

Kentin dört bir yanında yediden yetmişe Kayserililere hemen her alanda hizmet götüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için etkinliklerini de sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve minikler başta olmak üzere tüm Kayserililere sporu sevdiren Spor A.Ş. 4 Haziran 2023 Pazar Günü, bisikletseverlere özel bir tur düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi’nin spor faaliyetlerinde öncü kuruluşu Spor A.Ş. tarafından Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Günü temalı bisiklet turu, 4 Haziran’da gerçekleşecek.

17.30’da bisikletlerini teslim alacak olan bisikletseverler, 18.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacağı turun parkurunu, Rhg Enertürk Enerji Stadyumu Güney Otopark’ta tamamlayacak. Bitiş noktasından Cumhuriyet Meydanı’na dönüş sağlamak isteyen katılımcılar, etkinlik sonunda “Stadyum” tramvay durağından ücretsiz olarak Cumhuriyet Meydanı’na ulaşım sağlayabilecek. Kontenjanı sınırlı ve ücretsiz olan etkinlikte, katılımcılar kendi bisikletleri ile de katılabilecek.

Vatandaşlar, detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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