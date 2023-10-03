Büyükşehir'den 10 milyon TL'lik yağmur suyu drenaj hattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’nın Köprülü Kavşak ve Esentepe Kavşağı arasındaki kesiminde 10 milyon TL maliyetle 4 bin metre uzunluğunda altyapı hattı çalışması yapıyor. Bu çerçevede, çalışmalar süresince Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’nın Köprülü Kavşak ve Esentepe Kavşağı arasındaki kesiminde şehir merkezine gidiş yönü trafiğe kapalı olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde kent genelinde aşırı yağışlardan etkilenen yollardaki yağmur suyu drenaj hatlarını yeniliyor. Bu çerçevede, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’nın Köprülü Kavşak ve Esentepe Kavşağı arasındaki kesiminde şehir merkezine gidiş yönünde çalışmalar yürütülüyor. Bölgede 4 bin metre uzunluğunda altyapı hattı döşeniyor. Bu proje için yaklaşık 10 milyon TL harcama yapılırken, çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Yolun çalışma yapılan kesimi çalışmalar süresince trafiğe kapatılacak

Bölgedeki ulaşım yoğunluğunu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım konusunda zorluk yaşamaması ve çalışmaların herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermemesi için sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendiriyor. Çalışmalar süresince Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’nın Köprülü Kavşak ve Esentepe Kavşağı arasındaki kesiminde şehir merkezine gidiş yönü trafiğe kapalı olacak.

Yolun en kısa sürede trafiğe açılması için çalışmalar günün geç saatlerine kadar sürdürülecek. Yolun çalışma yapılan bölümü 4 Ekim 2023 tarihinde trafiğe kapatılarak, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına alternatif güzergâhlar sürücülere hizmet verecek.