Büyükşehir'den 10 Milyonluk Tohum Desteği

Tarım ve hayvancılık alanında Türkiye’nin üreticilere en güçlü destek veren büyükşehir belediyelerinin başında gelen ve takdir toplayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında da tarımsal makine ve hayvancılık desteklerinin yanı sıra tohum desteği ile üreticilerin en güçlü destekçisi olmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kayseri Valiliği iş birliğinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 16 Nisan Perşembe günü saat 13.30’da Kadir Has Kültür Merkezi otoparkında tohum dağıtım töreni düzenlenecek.

Nadasa bırakılan ve atıl durumda bulunan tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve üretimin artırılması amacıyla yüzde 50 hibeli tohum desteği sağlanacak Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’nde üreticilere verilecek tohumlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Büyükşehir’den Projeye Yaklaşık 10 Milyon TL’lik Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 200 ton nohut, 100 ton aspir ve 60 ton 4’lü karışım yem bitkisi olmak üzere toplamda 360 ton tohumun dağıtımını yapacak. Projede Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen 360 ton tohumun toplam maliyeti yaklaşık 19 milyon 320 bin TL olurken, bu bedelin 9 milyon 660 bin TL’si yüzde 50 hibe kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Projenin yüzde 50’lik kısmı ise üreticiler tarafından karşılanacak ve çiftçiler yüzde 50 hibe destekli tohum almış olacak.

45.000 Dekar Arazide Üretim

Destek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlatmış olduğu “Planlı Ekim Projesi” kapsamında ekim alanı içerisinde ve ÇKS sistemine kayıtlı çiftçilere yüzde 50 destekli olarak sağlanacak. Dağıtılacak tohumlar ile yaklaşık 45.000 dekar arazide üretim gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu destek sayesinde, çiftçilerin yüksek girdi maliyetlerinden olan tohum maliyetini minimize etmek amaçlanıyor.

Büyükşehir 2025 yılında 12 milyon 526 bin TL maliyetli toplamda 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan dağıtımı yapmıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç yönetiminde tohum alımı ve dağıtımı için 2019-2026 yılları arasında Kayserili çiftçilere destek olmak ve ülke tarımının kalkınması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak projeler yürüterek farklı çeşitlerde tohum alımı ve dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir’in 7 yılda tarıma verdiği tohum desteğinin maliyeti yaklaşık 110 milyon TL oldu.

7 Yılda Toplamda Yaklaşık 1 Buçuk Milyarlık Destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2019-2026 yılları arasında elleri emek kokan çiftçilere yönelik önemli projelere imza attı. Büyükşehir, 7 yılda üreticilere sulama tesisi yapımı, drenaj işleri ve boru alım ve uygulamaları, kurutma alanları, beton sıvat desteği, sac sıvat desteği verdi. Ayrıca KASKİ ile ortak projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, tarımsal(hayvancılık) desteklemeleri, tohum desteklemeleri, tarımsal makine desteği, GES ile HİS tesisi yapımı/hayvan içme suyu tesisi yapımının yanı sıra diğer tarımsal desteklemeler olmak üzere tarım ve hayvancılığa 7 yılda toplamda yaklaşık 1 buçuk milyarlık destek sağladı.