Büyükşehir'den 15 Temmuz Koşusu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenecek Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu ile şehitlerin aziz hatırasını yaşatacak, milli birlik ve beraberlik ruhunu sporun birleştirici gücüyle buluşturacak.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayata geçirdiği spor yatırımlarının yanı sıra ulusal ile uluslararası organizasyonlara ev sahipliğiyle adından söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza atıyor.
2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Kayseri’de düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu, milletin demokrasiye sahip çıkışının simgesi olan 15 Temmuz ruhunu sporun birleştirici gücüyle yaşatacak.
15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09.00’da Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Amfisi'nden başlayacak koşuda, şehitlerin aziz hatırası, gazilerin kahramanlığı ve milletin demokrasi mücadelesi saygıyla anılacak. Katılımcılar, bayrağın gölgesinde birlik, beraberlik ve milli irade mesajı verecek.
Katılımın ücretsiz olduğu organizasyona kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği sportif organizasyonlarla şehrin spor kültürünü güçlendirmeyi sürdürürken, milli ve manevi değerleri yaşatan etkinliklerle toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sunmaya devam ediyor.