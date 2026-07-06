Büyükşehir'den 15 Temmuz Koşusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenecek Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu ile şehitlerin aziz hatırasını yaşatacak, milli birlik ve beraberlik ruhunu sporun birleştirici gücüyle buluşturacak.

Büyükşehir'den 15 Temmuz Koşusu

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayata geçirdiği spor yatırımlarının yanı sıra ulusal ile uluslararası organizasyonlara ev sahipliğiyle adından söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza atıyor.

2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Kayseri’de düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Koşusu, milletin demokrasiye sahip çıkışının simgesi olan 15 Temmuz ruhunu sporun birleştirici gücüyle yaşatacak.

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09.00’da Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Amfisi'nden başlayacak koşuda, şehitlerin aziz hatırası, gazilerin kahramanlığı ve milletin demokrasi mücadelesi saygıyla anılacak. Katılımcılar, bayrağın gölgesinde birlik, beraberlik ve milli irade mesajı verecek.

Katılımın ücretsiz olduğu organizasyona kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği sportif organizasyonlarla şehrin spor kültürünü güçlendirmeyi sürdürürken, milli ve manevi değerleri yaşatan etkinliklerle toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sunmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kızılırmak'a düşen babanın cansız bedeni 3. gün bulundu
Kızılırmak’a düşen babanın cansız bedeni 3. gün bulundu
Ekonomist Uzunoğlu, 'Dünyadan kopuk bir enflasyon yaşıyoruz'
Ekonomist Uzunoğlu, “Dünyadan kopuk bir enflasyon yaşıyoruz”
Kızılırmak'a düşen 15 yaşındaki Gülseren'in cansız bedeni 5 gün sonra bulundu
Kızılırmak’a düşen 15 yaşındaki Gülseren’in cansız bedeni 5 gün sonra bulundu
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis
Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne kız yurdu yapılacak
Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi’ne kız yurdu yapılacak
Bursa Milletvekilinden Kayseri Kuzey Çevre Yolu ihalesi için Bakan Uraloğlu'na 'Pazarlık' sorusu
Bursa Milletvekilinden Kayseri Kuzey Çevre Yolu ihalesi için Bakan Uraloğlu’na ‘Pazarlık’ sorusu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!