Büyükşehir'den 2023 yılında tarım ve hayvancılığa 200 milyon TL'nin üzerinde yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, endüstri ve ticaret şehri olan kadim kent Kayseri’yi tarım şehri de yapmak hedefiyle ortaya koyduğu projeler ve gerçekleştirdiği çalışmalarda, 2023 yılında tarım ve hayvancılığa 200 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptı.

Sulama kooperatifinde kullanılacak güneş enerji santrallerinden süt işleme tesisi yapımına, tohum, arıcılık ve besi hayvanlarının faydalanacağı desteklere, içme suyu, kurutma alanına, göletlerden en son Erciyes Jeotermal çalışmalarına varıncaya kadar 2023 yılında pek çok önemli hizmete imza atan Büyükkılıç Başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi 13 alanda hizmetlerini gerçekleştirdi.

90 milyon TL’lik 39 içme suyu sondaj kuyusu, şebeke hattı, su deposu

Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca 2023 yılında 39 adet içme suyu sondaj kuyusu, muhtelif mahallelerde şebeke hattı ve su deposu ile muhtelif boru alımı gerçekleştirdi. Söz konusu hizmetlerin mali karşılığı 90 milyon TL olurken, öte yandan Kayseri’de 45 adet sulama tesisi de inşa eden Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, söz konusu tesisler için ise toplam 63 milyon TL harcama yaptı. Sulama konusunda bin adet sac sıvat 200 adet hayvan içme suyu tesisi 6 adet beton sıvat, 12 adet kil kaplamalı hayvan içme suyu göleti inşa edilirken bu hizmetlerin mali karşılığı ise 4 milyon 50 bin TL oldu.

Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Erciyes Jeotermal kapsamında Erciyes dağına Jeotermal kayna suyu sondajı yapılması, Develi ilçesi Epçe Mahallesi Sulama Koperatifi’ne 233 kw kapasiteli GES yapımı, Akkışla ilçesine süt işleme tesisi yapımı ve makine teçhizat alımı, tohum desteklemeleri, 800 adet arılı kovan, Bünyan ilçesi Çağlayan İlkokulu Kadın Kooperatifi’ne Dönüştürülmesi, 250 tesisin bakım onarım çalışması ile hayvancılığa yüzde 50 su desteği gibi hizmetler toplamında 205 milyon 614 bin 880 TL yatırım yapıldı.