Büyükşehir'den 23 Nisan'a özel 'çocuk şenliği'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de çocuklarla birlikte 23 Nisan’a özel düzenleyeceği ‘Çocuk Şenliği’ ile coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları istikametinde 23 Nisan hazırlıklarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ‘Çocuk Şenliği’ düzenleyecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 23 Nisan’a özel olarak ‘Çocuk Şenliği’ düzenleyecek. Büyükşehir’in ‘Çocuk Şenliği’nde doyasıya eğlenecek çocuklar, şişme oyun alanları, masa oyunları, birbirinden farklı sportif oyun alanları, sahne gösterileri ve eğlence aktiviteleriyle dolu keyifli bir bayram geçirecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek şenlik, 23 Nisan Pazar günü saat 14.00’te Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda gerçekleşecek.