Büyükşehir'den 2697 aileye Eğitim Desteği

2025-2026 eğitim öğretim yılı için planlanan destek ödemeleri, belirlenen tarihten bir hafta önce hesaplara aktarılarak yarıyıl tatilinde öğrencilerin yüzünü güldürdü. Bu proje, dar gelirli ailelerin devlet ve vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyan öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Ekonomik Yükü Hafifletme Amacı

Proje, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve üniversite öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu tür destekleri sürdüreceğini belirtti.

Yapılan ödemelerin, öğrenciler ve aileleri için önemli bir destek olduğu ifade edilirken, bu tür projelerin devam edeceği vurgulandı.