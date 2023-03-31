Büyükşehir'den 4 yılda 226 milyon TL'lik 'tarım ve hayvancılık' atılımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın göreve geldiği 2019 yılından bu yana kent merkezi ve kırsalda yürüttüğü yerel yönetim hizmetleri takdir toplarken tarım ve hayvancılık alanında imza attığı proje ve yatırımlar çiftçiye destek, üretime katkı sağladı. Kayseri’nin tarım ve hayvancılığına 4 yılda verilen desteklerin toplam maliyeti 226 milyon 172 bin TL olarak gerçekleşti.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu 31 Mart 2019’dan bu yana özel önem verdiği tarım ve hayvancılık alanında ilçelerin tamamına yönelik yatırım ve hizmetlerini bir bir hayata geçirdi. Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçiye ve besiciye verilen desteklerin 4 yıllık periyotta toplam maliyeti 226 milyon TL’yi geçti.

Göreve gelir gelmez yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde Kayseri’ye hizmet için kolları sıvayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda 4 yıl boyunca tarım ve hayvancılık alanında da çiftçilere destek verildi. Tarımsal makinelerden sulama suyu tesislerine, hayvan sulamada kullanılan sac sıvat dağıtımından beton sıvat yapımına ve arı kolonisi desteklerine önemli hizmetleri vatandaşa ulaştıran Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı tarım ve hayvancılık hizmetlerinin toplam maliyeti 7 milyon 495 bin TL olarak gerçekleşti.

Tarım ve hayvancılığa 2020 yılında 13 milyon TL yatırım

Tarım ve hayvancılığın önemini göz ardı etmeden bu alana yatırım ve hizmetlerini yoğunlaştıran Büyükkılıç, 2020 yılına gelindiğinde alın teri ile ülke tarımına katkı sunan çiftçinin işini kolaylaştırmak amacıyla ilçe Ziraat Odası Başkanlıklarına tarımsal makine ve ekipman desteği sağladı. Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 5 adet traktörün yanı sıra kompost karıştırma makinesi, katı gübre dağıtma makinesi, mısır silaj makinesi, balya makinesi ve 2 adet sabit selektör ilçe Ziraat odası başkanlıkları vasıtasıyla Büyükşehir Belediyesi’nce çiftçinin hizmetine verildi. Böylece maliyeti 5 milyon 347 bin TL olan makine ve ekipmanlar çiftçinin destekçisi oldu.

Yine aynı yıl içerisinde tarımsal üretim desteklerini de çiftçiye sunan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı ay çekirdeği kurutma sahası, çömlek peyniri üretim tesisi, çerkes peyniri üretim tesisinin yanı sıra tıbbi aromatik bitki üretim geliştirme projeleri kapsamında Ar-Ge çalışmalarına başladı. Bu alanda yapılan yatırımların toplam maliyeti ise 1 milyon 50 bin TL oldu.

Tarımsal sulamada 4 milyon 720 bin TL’lik yatırımla 9 adet sulama projesini hayata geçiren Büyükşehir, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları da unutmayarak toplam 670 bin TL maliyetle sac, beton sıvat ve hayvan içme suyu göleti yaptı. Öte yandan 69 tesisin bakım onarımını da aksatmayan Büyükşehir, bu hizmetleri içinse 1 milyon 500 bin TL ayırdı.

Büyükkılıç’ın 2020 yılı tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirdiği yatırım ve hizmetlerin toplam maliyeti ise 13 milyon 287 bin TL oldu.

Çiftçi dostu başkandan geleceğe yatırım hizmetleri

Tarım ve hayvancılık alanına her yıl daha fazla eğilen Başkan Büyükkılıç, pandemi sürecinin de etkisiyle dünya genelinde daha fazla önem verilmeye başlanan bu alanda Kayseri’nin ve Türkiye’nin kendi kendine yetebilmesine katkı sunmak için 2021 yılında çalışmalarını çeşitlendirerek hızlandırdı.

2021’de dikkat çeken bir projeyi başlatan Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, 55 aileye toplam 1100 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yaparak 3 milyon 500 bin TL’lik bu proje ile birçok aileye iş kapısı açarken, üretime ve üretimin sürekliliğine katkı sunan önemli bir adım attı.

Aynı yıl tohum desteklemelerini de başlatan Büyükşehir Belediyesi 2 milyon 500 bin TL’lik yem bitkisi tohumunu çiftçilerin emek kokan elleri ile toprakla buluşturdu. 2021 yılında da traktör desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın çiftçi dostu hizmet anlayışı doğrultusunda 6 milyon TL maliyetle 6 traktörü daha ilçe Ziraat Odası Başkanlıklarına teslim etti.

Büyükşehir, tarımsal makine ve ekipman desteklerini arttırarak devam ederken sabit selektör, kantar, un değirmeni, yem ezme makinesi, katı gübre dağıtma makinesi, süt tankı ve ay çekirdeği patozu gibi 1 milyon 250 bin TL’lik makine ve ekipmanları üreticilerin hizmetine kazandırdı.

Ar-Ge çalışmalarına ara vermeyen Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 50 bin TL’lik harcama ile kuraklığa dayanıklı tohum yaygınlaştırma projesi üzerinde çalışmalara başladı.

Tarımsal sulamada çiftçilerin üretim ve verim gücünü arttırmaya yönelik büyük bir atılım yapan Büyükşehir, 20 milyon TL’lik yatırımla 30 adet sulama projesine imza attı.

Hayvancılıkla uğraşanların taleplerini daima dikkate alan ve sac sıvat dağıtımı, hayvan içme suyu göleti ve beton sıvat yapımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon 400 bin TL maliyetli hizmetlerini üreticilerle buluşturdu.

97’ye yükselen tesislerin 300 bin liralık bakım onarım maliyeti ile birlikte Başkan Büyükkılıç idaresindeki Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı tarım ve hayvancılık yatırımlarının toplam maliyeti 37 milyon TL oldu.

Büyükşehir’den 2022 yılında yaklaşık 120 milyon liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yıl arttırarak aralıksız şekilde sürdürdüğü tarım ve hayvancılık destekleri çerçevesinde 2022 yılında 119 milyon 770 bin TL yatırım yaptı.

Kayserili üreticilerden takdir toplayan Başkan Büyükkılıç’ın tarım ve hayvancılık hizmetleri çerçevesinde ‘koyunlar artıyor meralar şenleniyor’ projesi 2022 yılında da dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 160 aileye 3 bin 200 adet küçükbaş hayvan dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 14 milyon TL’lik bu desteği ile 160 ailenin yüzünü güldürdü.

Hayvancılık alanında bir diğer önemli proje ise Felahiye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi iş birliği ile hayata geçirilecek 500 büyükbaş kapasiteli süt çiftliği yatırımının maliyeti ise 20 milyon TL oldu.

2022’de tohum desteklerini arttıran Büyükşehir, aspir, nohut, yazlık buğday, yem bitkileri, korunga ve yonca bitkisi tohumunu 34 milyon 500 bin TL’lik yatırımla toprakla buluşturarak üretime önemli ölçüde katkı sundu.

2022 yılında arıcılık alanında da üreticilere destek veren Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon TL maliyetle 7 ilçede arı kolonilerini arıcılara teslim etti.

Büyükşehir, yıl boyunca tarımsal makine ve ekipman desteğine hız kesmeden devam ederek sabit selektör, yem ezme makinesi, süt tankı, aspir yağı makinesi, seyyar selektör, gacer buğday değirmeni ve ilaçlama makinesini toplam 4 milyon 170 bin TL’lik yatırımla üreticilerin hizmetine sundu.

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik desteklerine 2022 yılında bir yenisini daha ekleyen Büyükkılıç, su faturalarının yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını müjdesini vermişti. Bu çerçevede 9 bin abone 4 milyon TL’lik bu destekten faydalandı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretim destekleri kapsamında slaj paketleme tesisi ve Bünyan Kadın Kooperatifi Üretim Tesisi için 2 milyon TL yatırımı hayata geçirdi.

2022 yılı Ar-Ge çalışmaları kapsamında ise Büyükşehir, Coğrafi İşaretli Gilaburu Fidan Üretim Serası için 250 bin TL’lik yatırım yaptı.

Tarım ve hayvancılığın her alanında olduğu gibi tarımsal sulamada da desteklerini arttıran Başkan Büyükkılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi 34 adet sulama projesi ile 50 milyon TL’lik yatırımı üreticilerin istifadesine sundu.

Büyükşehir hayvan sulama sıvat ve gölet yapımı kapsamında ise 2022 yılında 2 milyon 970 bin TL’lik hizmet gerçekleştirdi.

Tesis sayısını 112’ye yükselten ve bu tesislerin 8 milyon 500 bin TL maliyetle bakım, onarımını yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı tarım ve hayvancılık yatırımları bir önceki yıla göre neredeyse 3 kattan fazla artarak 119 milyon 770 bin olarak gerçekleşti.

2023 yılında da tarım ve hayvancılık alanında yatırıma tam gaz devam

Tarım ve hayvancılık alanında imza attığı proje ve yatırımla Kayseri çiftçisi ve üreticisinin takdirini toplayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2023 yılında da tarım ve hayvancılık yatırımlarına kaldığı yerden devam ediyor.

Yılın ilk 3 ayında toplam 27 milyon TL tarım ve hayvancılık alanında yatırım gerçekleştiren Büyükşehir, hayvancılıkla uğraşan 9 bin aboneye 4 milyon TL’lik yüzde 50 su faturası desteğine devam ederken tarımsal sulamada 12 adet sulama projesi ile 20 milyon TL, hayvancılıkla uğraşan üreticilere dağıtılmak üzere alımı yapılan 1000 adet sac sıvat ile 3 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdi.

Başkan Büyükkılıç yönetiminde tarım ve hayvancılık alanında 2019 yılında 7 milyon 495 bin, 2020 yılında 13 milyon 287 bin, 2021 yılında 37 milyon ve 2022 yılın 141 milyon 390 bin TL yatırıma imza atan Büyükşehir Belediyesi 2023 yılının ilk 3 ayında ise 27 milyon TL’lik hizmet gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 yıllık görev süresi boyunca tarım ve hayvancılık alanında toplam 226 milyon 172 bin TL’lik yatırıma imza attı.

Büyükşehir ile Kayseri, tarım şehri oldu

Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediye’sinin desteklerini alan Kayseri çiftçisi, işlenen tarım alanları miktarında Kayseri’yi büyükşehirler arasında 4’üncü sıraya taşıdı. Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği ve pozitif ayrımcılık yaptığı tarım alanındaki gelişimi sayesinde 30 büyükşehir arasında ilk 4’te yer aldı.