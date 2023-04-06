Büyükşehir'den 4 yılda 3 milyarlık Fen İşleri yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geride bıraktığı 4 yıllık başkanlık sürecinde Kayseri'ye Fen İşleri aracılığı ile yaklaşık 3 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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  • 06.04.2023 12:38
  • Güncelleme: 06.04.2023 12:54
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Büyükşehir'den 4 yılda 3 milyarlık Fen İşleri yatırımı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geride bıraktığı 4 yıllık başkanlık sürecinde Kayseri’ye Fen İşleri aracılığı ile yaklaşık 3 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kayseri’de, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyerek 4 yıldır aralıksız hizmet üreten Başkan Büyükkılıç, bir yandan sosyal belediyecilik faaliyetlerini yürütürken, diğer taraftan da Fen İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile kentte yol inşa çalışmalarını sürdürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehrimize Fen İşleri’miz aracılığı ile yönetime geldiğimiz 4 yıllık süreçte, yaklaşık 3 milyar TL’lik yatırımı buluşturduk. Kadim şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yol yapımına 1.5 milyar TL’nin üzerinde yatırım

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ulaşılabilir bir kent olması için tüm altyapı çalışmalarının titizlikle gerçekleştirmeye gayret ettiklerini ve ulaşımın daha güvenli konforlu ve hızlı sağlanması için çalıştıklarını dile getirerek, “4 yıllık başkanlığım sürecinde gayretli ekibimizle Kayseri’mizde ulaşımın güvenli olması, konforlu ve hızlı olması için çalıştık. Şükürler olsun bir hayli de mesafe aldık. Bu noktada şehrimizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar hemen her noktasında ihtiyaç duyulan yeni yol, yol bakım onarım ve genişletme faaliyetlerini ivedilikle gerçekleştirdik. Sadece yol yapım işleri kapsamında 4 yılda toplam 1 milyar 513 milyon 246 bin 272 TL’lik harcama yaptık. Kayseri’mizin ulaşılabilir bir kent olması noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Şehrimize değer kattığını düşünüyor, halkımıza güvenli ve konforlu bir ulaşım diliyorum” dedi.

“1.5 milyar TL’ye yakın yol yapım altyapısı ile asfalt yaptık”

Büyükkılıç, geride bıraktığı 4 yıllık başkanlık sürecinde 1,5 milyar TL maliyete yakın yol altyapısı hazırlanması ve asfalt yaptıklarını dile getirerek şunları paylaştı:

“Kayseri’mizde yollarımızı asfalt ile adeta bezedik. Geride bıraktığımız 4 yıl içerisinde, toplam 1 milyar 449 milyon 900 bin TL maliyetle yol altyapısı hazırlayarak 895 bin 500 ton asfalt yapımı gerçekleştirdik. Fen İşleri’mizle şehrimize 4 yılda 3 milyarlık yatırım yaptık. Kayserili hemşehrilerimiz başta olmak üzere gelen misafirlerimizi de konforlu ve güvenli yollarla ağırladık. Kayserililer ve misafirlerimiz her şeyin en güzeline layık. Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Kazasız belasız ulaşım nasip etsin.”

Başkan Büyükkılıç ayrıca, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından toplam 3 milyar TL’yi bulan yatırımlar içerisinde, katlı kavşaklar, alt ve üstgeçitler, yol altyapısı hazırlanması ve asfalt işleri, millet bahçeleri ve mesire alanları yapımı, hobi bahçeleri yapımı, yaya yolları, bisiklet yolları, mevcut park ve bahçelerin bakım onarım çalışmaları gibi faaliyetlerin de yürütüldüğünü paylaştı.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 4 yıl içerisinde Fen İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile kente toplam 2 milyar 963 milyon 146 bin 272 TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

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İHA

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