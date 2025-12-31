Büyükşehir'den 451,5 milyon liralık Etüd Proje Yatırımı

Öne Çıkan Projeler

- Mimar Sinan ve Kent Müzesi: 6 bin 270 metrekarelik inşaat alanına sahip olan müze, 165 milyon 250 bin TL yatırım bedeliyle tamamlandı. Altında 6 büyük sergi salonu ile idari ve teknik birimler yer alıyor.

- Başakpınar Sosyal Tesisleri Futbol Sahası: Sentetik çim sahaya dönüştürülen futbol sahası, altyapı ve donatı yenilemeleriyle birlikte 7 milyon TL maliyetle hizmete sunuldu.

- Çigilli Mahallesi Tekstil Atölyesi: Yahyalı ilçesinde hayata geçirilen bu proje, 8 milyon TL’lik yatırımla tamamlandı ve bölgedeki üretim ile istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

- Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi: Yüzme havuzları, kütüphane, spor salonları ve çocuk oyun alanları gibi çeşitli fonksiyonlar barındıran merkez, 65 milyon TL maliyetle açılışa hazır hale getirildi.

- Develi İlçe Terminali: Modern bir terminal olarak inşa edilen proje, kapalı, yarı açık ve açık alanlarıyla 100 milyon TL’lik yatırımla tamamlandı.

- Tomarza Kano Alanı: Doğa ve spor turizmine katkı sağlayan bu alan, sosyal tesisleri ve çevre düzenlemesiyle 3 milyon 750 bin TL maliyetle hizmete girdi.

- Erciyes Jeotermal Sondaj Projesi: Otellere sıcak su temini amacıyla yürütülen proje, 12 milyon 600 bin TL bütçe ile devam ediyor.

- Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi: 1.355 metrekarelik bir alanda inşa edilen merkez, 30 milyon TL yatırım maliyetiyle tamamlandı.

- Birdal Camii: 632 kişi kapasiteli cami, okuma salonu ve şadırvanıyla birlikte 33 milyon TL’lik yatırımla Kayseri’ye kazandırıldı.

- Erciyes Tekir Kafeler: Terasları ve ticari alanlarıyla 12 milyon 600 bin TL maliyetle tamamlanan bu proje, turizm ve sosyal yaşamı destekliyor.

- Eğribucak Mahallesi İtfaiye Hizmet Binası: Güvenlik ve acil müdahale altyapısını güçlendirmek amacıyla planlanan bu yapının maliyeti 14 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.

- 4–6 Yaş Okuma Salonları Projesi: Kayseri İl Müftülüğü ile ortak yürütülen projede, cami alanları içerisinde çocuklara yönelik eğitim mekânları için destek sağlandı.

Sonuç

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen bu yatırımlar, şehrin sosyal, kültürel ve altyapısal gelişimine önemli katkılarda bulunmayı amaçlıyor. 2025 yılı itibarıyla, Kayseri’nin daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi hedefleniyor.