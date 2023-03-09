Büyükşehir'den 8 araç ve 53 personelle hasar tespit çalışmalarına destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremler ile Kayseri'de yaşanan depremlerin ardından kent genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yürütülen hasar tespit çalışmalarına 53 mühendis ve 8 araç ile destek verildiğini söyledi.

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  • 09.03.2023 13:31
  • Güncelleme: 09.03.2023 13:36
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Büyükşehir'den 8 araç ve 53 personelle hasar tespit çalışmalarına destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremler ile Kayseri’de yaşanan depremlerin ardından kent genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce yürütülen hasar tespit çalışmalarına 53 mühendis ve 8 araç ile destek verildiğini söyledi.

Depremin yaralarını el birliğiyle sarmak için hem Kayseri’de hem de deprem bölgelerinde büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hasar tespit çalışmalarına destek veriyor. Kent genelinde hasar tespit çalışmalarının belediyeler ve Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü dayanışması ile sürdüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, hasar tespit çalışmaları çerçevesinde 53 mühendis, mimar ve şoförüyle birlikte 8 araç görevlendirilerek, Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğü ekiplerine destek olunduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 16 ilçe belediyesi ile dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “El ele hem deprem bölgelerine desteğimizi sürdürüyoruz hem de şehrimiz ile ilgili her konuya hâkimiz, vakıfız, araçlarımız ve imkânlarımız bu konuda sıkıntı oluşturmayacak boyuttadır. Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine destek olmak amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, 53 mühendis, mimar ve şoförüyle birlikte 8 aracı da görevlendirdik” dedi.

Bir hafta içerisinde hasar tespit çalışmalarının incelenmesi için kararlılıkla gayret edildiğine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Kararlı ve azimli gayretlerimizle hem belediyelerimiz, hem Çevre, Şehircilik ve İl Müdürlüğü’müz ile yapı denetim kuruluşlarımızdan destek almak suretiyle bu konuda sonuçlara ulaşacağız. 1 hafta sonrasında Kayseri’mizde sıkıntı oluşturduğu başvurusu yapılan hiçbir yapı söz konusu olmayacak. Hepsi ile ilgili değerlendirme yapılacak” diye konuştu.

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İHA

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