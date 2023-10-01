Büyükşehir'den Akkışla ilçesine 55 milyon TL'lik 'yol' yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın merkez kadar kırsal kesime verdiği önem doğrultusunda Akkışla'da 32 bin ton malzeme kullanılarak, maliyeti 55 milyon TL'lik yol yapım çalışmalarına başladı.

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  • 01.10.2023 15:27
  • Güncelleme: 01.10.2023 15:57
Büyükşehir'den Akkışla ilçesine 55 milyon TL'lik 'yol' yatırımı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın merkez kadar kırsal kesime verdiği önem doğrultusunda Akkışla’da 32 bin ton malzeme kullanılarak, maliyeti 55 milyon TL’lik yol yapım çalışmalarına başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerdeki yol yapım çalışmaları faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ilçelerdeki ulaşım koşullarını iyileştirmek için dur duraksız çalışan Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına Akkışla ile devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, merkez ile kırsal mahalleler arasındaki farkı en aza indirme anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Akkışla’daki Gömürgen ve Merkez Mahalleleri yolunda çalışma başlattı.

21 kilometrelik yolda çalışma

Akkışla Gömürgen ve Merkez Mahalleleri yolunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı sıcak karışım asfalt işi doğrultusunda 21 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasına start verdi.

55 milyon TL’lik 32 bin ton malzeme kullanılacak

Akkışla Gömürgen ve Merkez Mahalleleri yolundaki yaklaşık 32 bin ton malzeme ile yapılacak bu imalatın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne maliyeti 55 milyon TL olarak belirlendi.

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İHA

Kayseri Gündem
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