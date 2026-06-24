Büyükşehir'den Akkışla İlkokulu Kütüphanesine destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek kapsamında, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından Akkışla ilçesinde hizmet veren Atatürk İlkokulu Okul Kütüphanesine kitaplık ve masa desteği verildi.

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Büyükşehir Belediyesi’nin atölyelerinde tamamen kurum imkânları ile üretilen kitaplık ve masalar, Atatürk İlkokulu Okul Kütüphanesine özenle yerleştirildi ve montaj işlemleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Tolga Akbay, okul kütüphanesine verdiği destekten dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Akbay, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından okul kütüphanemiz için kitaplık rafları ve masalarımız kısa zamanda okulumuza kazandırılmıştır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrenciler de temiz ve nezih bir kütüphaneye kavuşmalarına sunduğu katkılardan dolayı Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.