  • Haberler
  • Gündem
  • Büyükşehir'den Akkışla İlkokulu Kütüphanesine destek

Büyükşehir'den Akkışla İlkokulu Kütüphanesine destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve öğrenci dostu hizmetleri kapsamında Akkışla ilçesinde hizmet veren Atatürk İlkokulu Okul Kütüphanesine kitaplık ve masa desteği verdi. Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde üretilen kitaplık ve masalar okul kütüphanesine özenle yerleştirildi.

Büyükşehir'den Akkışla İlkokulu Kütüphanesine destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek kapsamında,  İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından Akkışla ilçesinde hizmet veren Atatürk İlkokulu Okul Kütüphanesine kitaplık ve masa desteği verildi.

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Büyükşehir Belediyesi’nin atölyelerinde tamamen kurum imkânları ile üretilen kitaplık ve masalar, Atatürk İlkokulu Okul Kütüphanesine özenle yerleştirildi ve montaj işlemleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Tolga Akbay, okul kütüphanesine verdiği destekten dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Akbay, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından okul kütüphanemiz için kitaplık rafları ve masalarımız kısa zamanda okulumuza kazandırılmıştır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrenciler de temiz ve nezih bir kütüphaneye kavuşmalarına sunduğu katkılardan dolayı Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Bir Adım
Talas'ta Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Bir Adım
Burun Eğriliklerinde Ağrısız, Tamponsuz Tedavi Mümkün
Burun Eğriliklerinde Ağrısız, Tamponsuz Tedavi Mümkün
Ümit Özdağ Kayseri'de Yoğun Ziyaret Programında
Ümit Özdağ Kayseri’de Yoğun Ziyaret Programında
Kayseri'de 1740 Din Görevlisine Afet Farkındalık Eğitimi
Kayseri'de 1740 Din Görevlisine Afet Farkındalık Eğitimi
Develi Dengelli Yaylası Su'ya Kavuştu
Develi Dengelli Yaylası Su'ya Kavuştu
Büyükşehir'den Akkışla İlkokulu Kütüphanesine destek
Büyükşehir'den Akkışla İlkokulu Kütüphanesine destek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!