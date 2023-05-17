Büyükşehir'den Akmescit'e 7 milyon TL'lik asfalt

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi’ne Tomarza yolu üzerinden giriş çıkış yapılan ana yollarda ve mahalle içerisindeki ihtiyaç duyulan kesimlerde alt yapısıyla birlikte 7 milyon TL maliyetle yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Her fırsatta ilçeleri ziyaret eden ve buradaki hizmetleri yerinde incelerken, ilçe sakinleriyle de bir araya gelerek onların taleplerini ve düşüncelerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinden TOGG’a yoğun ilgi

Başkan Büyükkılıç, Akmescit Mahalle Muhtarı Fahrettin Kılıç ile birlikte mahalleyi gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe ziyaretinde yerli ve milli otomobil TOGG ile giderken, ilçe sakinlerinin de Kayseri’de ilk ve tek olan TOGG’a yoğun ilgisi oldu. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara, ‘Artık TOGG ile geliyoruz. Allah razı olsun, sahip çıkalım inşallah” derken, mahalle sakinleri de “Allah utandırmasın başkanım. Allah’a şükürler olsun” diye dua ettiler.

Mahalle sakinleri Başkan Büyükkılıç’ı kucakladı

Mahalle esnaflarını ziyaret eden ve bereketli işler dileyen Büyükkılıç, kıraathanede sohbet ettiği mahalle sakinleri tarafından da kucaklandı. Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen sohbette mahalle sakinlerinin de taleplerini ve düşüncelerini dinledi.

Asfalt çalışmalarını yerinde denetledi

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Akmescit Mahallesi’ne Tomarza yolu üzerinden giriş çıkış yapılan ana yollarda ve mahalle içerisindeki ihtiyaç duyulan kesimlerde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, “Asfalt çalışmaları ile ilgili Akmescit kasabamızdayız. Her şeyden önce her gelişimizde bizlere sıcak ilgisiyle karşılayıp, misafir eden Akmescit’imizin güzel insanlarına minnet duyuyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, bu bölgede 7 bin ton asfalt kullanılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Daha önce görüşmelerimizde vermiş olduğumuz sözler gereği yollarımızın asfaltı ile ilgili bir çalışma söz konusu vardı. O konu ile ilgili şuanda Akmsecit’teyiz. Tam 7 bin ton burada asfalt çalışması yapacağız. Köyümüzün, kasabamızın girişleri adeta pırıl pırıl olacak. Burada bazı ufak tefek talepler de söz konusu, onları da hayata geçireceğiz. Camimiz pırıl pırıl hayata geçti, o konuda gereken çalışmalarımızı yaptık. Bir de malum beklentileri var, onunla ilgili de yasal prosedür neyse ona razı olacağız. İlgili kasabamızın Talas’ımızla birlikte çalışma yönünde talepleri var. Onu da biz saygıyla karşılıyoruz. Gereken çalışmalar yapılıp, mevzuata uygunsa yardımcı olunur, mevzuata uygun değilse kendileri saygıyla karşılarlar.”

Akmescit sakinlerine yerli ve milli anlayışın merkezi nitelendirmesi yapan Büyükkılıç, “Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine sahip çıkma duygusuyla hareket eden Akmescit’imizin güzel insanlarının her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, minnet duyuyorum. Yerli ve milli anlayışın merkezi Akmescit diye buradan gönül huzuruyla paylaşıyorum” diye konuştu.

7 milyon TL maliyetli 7 bin ton asfalt

Verdikleri sözü tuttuklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yol çalışması çerçevesinde 7 milyon TL maliyetli 7 bin ton asfalt kullanılacağına dikkat çekerek, “Asfalt çalışmaları nedeniyle yüklenici firmamıza ve ekibimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın, 7 bin ton ve 7 milyon TL mali bir karşılığı var. Hayırlı, uğurlu olsun. Bizim en önemli ilkemiz verdiği sözde duran, yapamayacağını söylemeyen, vadettikten sonra da onu hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapan bir anlayış. O açıdan talepler bu istikametteydi onu da biz aynen hayata geçirdik. Biz bu insanlara ne yapsak az. Samimi olarak itiraf ediyorum” şeklinde konuştu.

Akmescit Mahalle Muhtarı Fahrettin Kılıç ise Büyükkılıç’a yol çalışması için teşekkür ederek, “Başkanımdan Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Mahallem halkı için de çok teşekkür ederim. Yapılan asfalt çok güzel oldu” ifadelerinde bulundu.

Akmescit sakinleri de Başkan Büyükkılıç’a asfalt yol çalışması için teşekkürlerini şu sözlerle iletti:

“Başkanım ne söz verdiyse bu köye hepsini yaptı, yapmaya da devam ediyor. Allah ömrünü uzun, yolunu açık eylesin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz memnunuz.”Başkan Büyükkılıç’a mahalle ziyareti ve incelemesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, daire başkanları ve Akmescit Mahalle Muhtarı Fahrettin Kılıç eşlik ederken, Büyükkılıç, kendisi ile sohbet eden çocuklara Yukatel Kayserispor forması hediye etti.