Büyükşehir'den Amatör Kulüplere Malzeme Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ne katıldı. Toplamda 1 milyon TL’lik spor malzemesi dağıtan Başkan Büyükkılıç, “Sporda ‘her zaman varız’ diyoruz ve amatör sporumuza desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Sümer Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları, amatör spor kulüpleri başkanları ve sporcular katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’miz bir ticaret ve endüstri merkezidir. Bunun yanında kendisini her alanda geliştiren, insanların aradığı her şeyi bulan anlayış içerisinde ve en önemlisi büyükşehirlerin konforunu yaşatıp, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir hizmet anlayışıyla sizlere layık oluyoruz. 16 ilçe belediye başkanımızla ağabey kardeş mantığı içerisinde spor camiamıza hizmet etmeye özen gösterdiğimizi vurgulamak istiyorum” dedi. Kayseri’nin sporun merkezi olma yolunda çalıştıklarını vurgu yapan Büyükkılıç, “Elbette Kayserispor’umuz da bizim bir markamızdır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Profesyonel sporun yanında aslolan altyapıyı oluşturacak olan amatör spordaki çalışmalarımız ve hizmetlerimizdir. Bu yönüyle amatör spora destek vermeyi çok önemsiyoruz. Mutlu başkanımızla da uyum kültürü içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, spor etkinlikleri ile milyonlarca kişiye ulaştıklarının altını çizerek, “Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. marifetiyle Kayseri’mizin her bölgesinde hizmetlerimizi sürdürürken, sporda da çeşitliliği esas alarak tüm insanların beklentilerine cevap verecek bir yaklaşım sergilediğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Bu yönde de milyonlarca kişiye ulaştığımızı, değişik spor çalışmalarıyla mutlaka insana dokunduğumuzu, bunun onurunu, gururunu taşıdığımızı belirtiyor, Spor A.Ş.’mize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kayseri’yi sporun ve sporcunun merkezi haline getirmek için gayret gösterdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu;

“Kırsalda özellikle her beldede, her mahallede mutlaka bir sahamız, spor alanında salonumuz var. Yüksek İrtifa Merkezi’mizi de hayata geçirmek suretiyle sporun ve sporcunun merkezi haline geliyoruz. Sırf bu sene 20 takımın, yurt içinden ve yurt dışından, kamp yaptığını ifade ediyorum. Şuanda 2 tane olan sahaya 6 tane daha ilave edip, yüzme havuzumuzu, çok amaçlı spor salonunu yapma aşamasında olduğumuzu belirterek, Kayseri’yi sporun ve sporcunun merkezi yapıyoruz. Geçenlerde Atlı Cirit Şampiyonası’nı izledik, Kayseri’yi ata sporunun merkezi haline getiriyoruz. Yüzme, tenis, atletizm konusunda çalışmaların yanı sıra yarı maraton ile Kayseri’miz kendisinden söz ettirdi. Basketbol, voleybol veya diğer salon sporlarında ‘her zaman varız’ diyoruz ve amatör sporumuza desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz.”

Erciyes Kayak Merkezi’nin de kış sezonuna hazır olduğunu belirten Büyükkılıç, orada öğrencileri ve kayak severleri yetiştirmek adına Spor A.Ş.’nin etkinliklerini de hatırlattı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ise “Büyükşehir Belediye Başkanımızın söz verdiği, 350 bin TL’den 1 milyon liraya çıkardığı malzeme dağıtımı için burada bulunmaktayız. 135 bin sporcumuz olan, 65 branşta 7 bin faal futbolcu, 35 bin lisanslı sporcu ile 180 bin kişilik en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bu katkıyı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi. Tören çerçevesinde, Kayseri’deki amatör spor kulüplerine 1 milyon TL tutarında 4 bin 400 adet tişört, şort ve çorabın yer aldığı antrenman takımı, 110 adet dört numara futbol topu, bin 450 adet beş numara futbol topu dağıtımı yapıldı.