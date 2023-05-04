Büyükşehir'den amatör spora 16 milyon TL'lik dev hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, amatör spor kulüplerinin önemli merkezi olan Sümer Amatör Kompleksi’ne Spor Toto işbirliği ile 16 milyon TL’lik birbirinden önemli hizmet gerçekleştirdi.

Amatör sporun her zaman yanında olan ve faaliyetlerini destekleyerek teşvik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada amatör sporcular için Sümer Amatör Tesisi saha binalarının yapım çalışmalarına devam ederek, spor donatılarını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, 16 milyon TL’ye mal olan hizmetlerin gerçekleştirildiği Sümer Amatör Kompleksi’ne yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı:

“Spor Toto işbirliği ile bu alanda çalışmalarımızı, hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sümer Amatör Kompleksi’ne ek tesisler yapım işinin yanı sıra, çim sahanın biri son teknoloji sentetik çim olarak değiştirildi. 1 adet 504 kişilik, 1 adet 183 kişilik 1 adet de 164 kişilik çelik konstrüksiyon tribün yapıldı. Aynı anda 4 takımın ihtiyacını karşılayacak 4 adet soyunma odaları, hakem odası, kantin ve WC’si bulunan 520 metrekare betonarme yapı yapıldı. Mevcut kafes tellerden deforme olanlar PVC kaplı kafes teller ve gerdirme telleri ile güçlendirilip değiştirildi. Bu çalışmalarımız ile toplamda KDV hariç 16 milyon TL’lik yatırım yapılmış oldu.”

Ayrıca amatör sporculara gerek malzeme, gerek nakdi destek ve gerekse ziyaret dolayısıyla kucaklaşarak moral desteğinde bulunmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Sporcularımız ve spor kulüp yöneticilerimiz ile sık sık görüşüyor, onların görüş, düşünce ve temennilerini de dinliyoruz. Amatör spora desteğimiz sürecek, bu sene daha fazla desteği verme yönünde gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, amatör spor kulüplerinde mücadele veren tüm sporculara başarılar dileyerek, “Sporun altyapısını güçlü bir şekilde geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Gençlerimize yönelik amatör spora yapılan desteklerin hayırlı, faydalı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.