Büyükşehir'den anlamlı günde hatıra ormanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğinde, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 88’inci Yıl Dönümü dolayısıyla Sarımsaklı Mesire Alanı’na bin adet fidan dikilerek, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Sarımsaklı Mesire Alanı’nda Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin Yıl Dönümü dolayısıyla Ağaç Dikme Töreni gerçekleştirildi. Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’ün yanı sıra, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ve kadın üyeleri, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile KAYMEK kursiyerleri katıldı. Programda Sarımsaklı Barajı bölgesine boylu meşe, sarıçam, karaçam, sedir fidanlarından yaklaşık bin adet dikim yapıldı.

“KADININ GÜÇLENMESİ, TOPLUMUN GÜÇLENMESİ BİLİNCİ İLE HAREKET ETMEKTEYİZ”

Fidan dikme etkinliğinde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, “Kadının güçlenmesinin, toplumun güçlenmesi anlamına geldiğinin bilinci ile hareket etmekteyiz” diyerek konuşmasında şunlara yer verdi:

“Bu bölgede yaklaşık 40 bin fidan diktik. Şimdi de Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubemiz ile beraber Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KAYMEK A.Ş. ile birlikte organize ettiğimiz fidan ağaç dikme töreninde beraberiz. Biz bu günü tebrik ediyoruz, bütün kadınlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Buradaki yaptığımız etkinliklerle Türk kadınına verdiğimiz değeri birçok yaptığımız projelerle dile getirmiş oluyoruz. Kadınlar Birliği’mizle güzel projeler yapıyoruz, KAYMEK A.Ş.’mizde de kadınlarımıza çok değişik branşlarda kurslar veriyoruz ve kadının güçlenmesi toplumun güçlenmesi anlamına geldiğinin bilinci ile hareket etmekteyiz.”

Başkan Büyükkılıç’ın selamlarını ileten Öztürk, “Bu etkinliğe katılan, bizlerle beraber olan sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç beyefendinin de sizlere ayrıca selamlarını iletiyorum. Başka bir programı olduğu için kendisi gelemedi ama temsilen bizler buradayız. Gönlü sizlerle, bizlerle, nice buna benzer güzel çalışmalarda beraber olmak, insanlarımıza birlikte hizmet etmenin arzusu içerisinde tekrar tekrar sizlere çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu da yaptığı konuşmada, “Türk Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı’nı elde edişinin 88’inci yıl dönümüdür. Bu anlamlı günde dünya ülkelerinden çok daha önce hem seçme hem de seçilme hakkını elde eden Türk kadını bununla gurur duymaktadır” dedi.

Uzunlu, kahraman Türk kadınlarının bu hakları kolay kazanmadığını belirterek, “Bu haklarımız bize altın tepside sunulmadı. Türk kadını, Kurtuluş Savaşı öncesinde cephede, cephe gerisinde, tarlada, erkeklerden boşalan iş yerlerini kadrolarda çalışarak bu hakkı elde etti. Bugünlere gelmemizde sebep olan bu önder kadınlarımız, diğer taraftan Anadolu’nun kahraman Türk kadınları, Cumhuriyet ile birlikte bize güç veren Atamıza şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ KAYSERİ ŞUBESİ HATIRA ORMANI

Bu bölgede Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Hatıra Ormanı kurulduğunu vurgulayan Uzunlu, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Bu anlamlı, bizim için Türk kadını için çok önemli bugünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Yıl Dönümü için hazırladığı hatıra ormanında hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu hizmet için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Böylelikle, Sarımsaklı bölgesinde Mayıs ayından itibaren yaklaşık 40 bin fidan dikimi gerçekleştirilmiş oldu.