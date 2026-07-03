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Büyükşehir'den Asri Mezarlıkta Temizlik Çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla Asri Mezarlık'ta kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor.

Büyükşehir'den Asri Mezarlıkta Temizlik Çalışması

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin koordineli şekilde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, mevsim şartlarına bağlı olarak uzayan çimler ve yabani otlar titizlikle temizleniyor. Çim biçme traktörleri, makineler ve temizlik araçları sahada aktif olarak görev alırken, kabristanların estetik ve düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Çalışmalar yalnızca ot biçme ile sınırlı kalmıyor. Ziyaretçilerin kabir aralarında rahatça yürüyebilmeleri için yürüyüş yolları süpürge araçlarıyla temizleniyor, genel çevre düzenleme faaliyetleri eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü bu çalışmalarla, mezarlık alanlarının düzenli, temiz ve huzurlu bir ortamda vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Haber Merkezi

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