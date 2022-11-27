Büyükşehir'den Asurlu Tüccarlar Mahallesi'ni bugüne taşıyacak proje

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesinde ‘14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi’ çerçevesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, Asurlu tüccarların mahallesini ve sokaklarını gösteren bir çalışmanın hayata geçirileceğini belirtti.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri’de tarihi yeniden yazacak çalışmalara güçlü şekilde destek vermeyi sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’da en eski yazılı belgelerin gün yüzüne çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesinde tarihi gözler önüne serecek bir projeye de daha imza atıyor. Bu çerçevede, Kültepe Kaniş-Karum bölgesindeki kazılarda Asurlu tüccarların yaşadığı döneme ait bulunan eserlerin sergilenmesi ve Asurlu tüccarların yaşam alanlarının canlandırılarak ziyaretçilerin o döneme tanıklık etmesine imkân tanıyacak ‘14 Ev ve Asurlu Tüccarların Mahallesi Projesi’ni hayata geçiriyor. Çalışmaları hızla devam eden projeyi yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, projenin geldiği son aşamayı sahada ve kroki üzerinde dikkatle incelerken, proje hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve yetkililerden bilgiler aldı. İncelemeleri esnasında projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, “Burada gerçekten bir deryanın içerisindeyiz. Burada yapılan kazılar ile çıkan ürünleri hem sergilemeyi hem de aynı zamanda burada bir canlandırma mantığı içerisinde Asurlu tüccarların mahallesini ve sokaklarını gösteren bir çalışmamızda hayata geçiriliyor” dedi. Başkan Büyükkılıç, projenin şimdiden hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “İnşallah en kısa zamanda bunu da tamamlamak suretiyle burada görsel açıdan kafamızda canlanması, değerlendirilmesi o döneme ait yaşamın bir bakıma herkes tarafından bilinmesi yönüne yönelik bir gayret. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yüklenici firmamızın en kısa zamanda yapacağını biliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz şimdiden” diye konuştu. Kültepe-Kaniş-Karum bölgesinde Asurlu tüccarların yaşam alanlarının canlandırılacağı ve gündelik yaşamlarının sahneleneceği proje tamamlandığında ziyaretçilere Asurlu tüccarların evlerini ve sokaklarını mahalle bütünlüğü içerisinde sunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasımızı korumak, yaşatmak ve bu çalışmaları turizme entegre etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tarihin önsözü olarak nitelendirilen ve Anadolu’da yazının kullanılmaya başlandığı yer olan Kültepe’de dönemin günlük ve ticari hayatının yeniden canlandığı "Kültepe Asurlu Tüccarlar Mahallesi" çalışması tüm hızıyla sürüyor. 2023 yılı ortalarında inşaat uygulamalarının tamamlanması planlanıyor. Asurlu Tüccarların ve yerel halkın kullandığı evler, aynı teknik ve aynı malzemelerle yeniden inşa ediliyor. Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan şehrin iki turizm rotasına da hizmet edecek bu çalışma, hem arkeolojik olarak döneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak hem de ülkede konsept olarak türünün ilk örneği olacak. Bunun yanında şehir ve bölge turizminin de önemli duraklarından biri olacak. Kültepe Ören Yeri, yapılan Kültepe Ziyaretçi Merkezi, Kültepe Müzesi çalışmaları, hem kazı alanıyla hem de Tüccarlar Mahallesi ile turizm açısından daha zengin ve benzersiz bir niteliğe bürünecek.