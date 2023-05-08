Büyükşehir'den aylık 50 kilometrelik altyapı kazı talebi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet kalitesinin arttırılması ve konforun yükseltilmesi için gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede yaklaşık 1,5 yıllık süreçte Büyükşehir ve bünyesindeki kuruluşların kazı talep miktarı aylık ortalama 50 kilometre olarak gerçekleşti.

Altyapı ve Koordinasyon Merkezi (AYKOME) kayıtlarına göre 2022 yılından bu zamana kadar aradan geçen toplam 17 aylık süreçte Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bünyesindeki kuruluşların toplam kazı talep miktarı 864 kilometreye ulaştı.

Günlük 1,5 kilometrenin üzerinde kazı talebi

Büyükşehir Belediyesi, altyapı kuruluşları ile kentte altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, şehrin konfor ile altyapı hizmetlerinin arttırılması için gereken kazı taleplerini de gerçekleştiriyor. Bu çerçevede yaklaşık 1,5 yıllık süreçte AYKOME’ye toplam 864,27 kilometrelik kazı talebi bildiren Büyükşehir Belediyesi’nde her güne 1,5 kilometrenin üzerinde kazı çalışması düştü.