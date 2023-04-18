Büyükşehir’den çiftçiye 11,5 milyon tl’lik 400 ton tohum desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Nohut Tohum Dağıtımı Projesi kapsamında, üreticilere 300 ton nohut ve ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ projesi kapsamında da 100 ton aspir tohumu dağıtımı yapıldı. Kadir Has Kongre Merkezi Otopark Alanı’nda düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Ayşe Böhürler ve Hüseyin Okandan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve çiftçiler katıldı.

“TARIM VE HAYVANCILIK ÜLKEMİZİN SİGORTASI”

Tarım ve hayvancılığın ülkenin ekonomik anlamda sigortası olduğuna işaret eden Bakan Akar, konuşmasında, “Bu manada çalışmalarımızı ne kadar yaysak, ne kadar çalışıp, ne kadar emek sarf etsek azdır. Devletimizle, hükümetimizle, bu çalışmaları dikkatle sürdürüyoruz. Tarım ve hayvancılığın önemini biliyor, yapılması gerekenleri sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“TARIM VE HAYVANCILIĞA BUĞÜNE KADAR 225 MİLYON TL DESTEK VERDİK”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 16 ilçe belediyesi ile el ele çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da şunları söyledi: “Hiçbir kesimi göz ardı etmiyoruz. Çok şükür övünerek söylüyoruz, bu dönem taşraya yapılan yatırım kadar hiçbir dönemde yapılmamıştır. Çünkü bunu hak ediyorlar. Bu çalışmaları yapmak suretiyle Büyükşehir Belediyesi olarak diğer başkanlarımızla tarımın da önemini göz ardı etmeyerek, kendi kendine yeten bir şehir ve ülke olma adına nasıl katkı sağlama yönünde kafa yoruyoruz. Çok şükür dağıtmadığımız yok. Büyükşehir, koyun, kuzu, buğday, tohum, nohut, fasulye, aspir dağıtıyor. Kazan kazan politikası anlayışı açısından bu konuları çok önemsiyoruz. 225 milyon TL bugüne kadar tarım ve hayvancılığa verdiğimiz destek söz konusu. Bunlar her tarafta takdir ve dua ediliyor, nadasa hayır diyoruz, ekmeğe, dikmeğe, üretmeye evet diyoruz” şeklinde konuştu.

“KAYSERİ, 2 MİLYON 500 BİN LİTRE YEMEKLİK YAĞ ÜRETECEK”

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de Kayseri’nin Türkiye’deki en önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bir yanda ürettiğimiz tarımsal üretimler, öbür yanda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak bölge içerisinde parlayan bir yıldız haline gelmeye devam ediyor tarımsal konuda ve diğer konularda olduğu gibi” dedi.

30 bin dekar alanda üretim yapılmak üzere 385 ton nohut tohumu ve 70 bin dekar alanda da üretim yapılmak üzere 350 ton aspir tohumunun çiftçilerin kullanımına sunulduğunu belirten Şahin, “Bakanlığımızın ve Büyükşehir Belediyemizin birlikte yapmış olduğu projeler. Bugün dağıtacağımız tohumlarla 2023 yılında uygulanan tüm projelerde Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi tek bir kurum halinde, bir ve beraber olarak projelerimizi yapıyoruz. Hem kaynaklarımızı ekonomik olarak kullanıyoruz hem de üreticilerimize daha fazla katkı sağlamış oluyoruz. Bu yıl 2 milyon 500 bin litre yemeklik yağı Kayseri üretmiş olacak. Özellikle Büyükşehir Belediyemize hem son 3 yıl içerisinde vermiş olduğu tarımsal desteklere hem de hayvancılık konusunda vermiş olduğu destekler konusunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Dağıttığımız tohumların çitçimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



‘DESTEK BELEDİYEMİZ ve DEVLETTEN, ÜRETMEK BİZDEN’

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de, “Destek belediyemizden devletten, üretmek bizden. Bizler tarladaki askeriz. Sınırdaki askerlerimize minnettarız. Biz de üreten askeriz. Büyükşehir Belediye’miz sadece şunu bilirdik, asfalt yapar, kaldırımları yapar zannediyorduk. Sulama projeleri, nohut- aspir tohumu, gibi çeşitli projelerle koyunlar dağıtılıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 16 ilçedeki üreticilere 11,5 milyon TL maliyetle 300 ton nohut, 100 ton aspir tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.