Büyükşehir'den deprem bölgesine 2 konteyner mutfak ve 1 konteyner yatakhane daha

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine gerçekleştirdiği destekleri ihtiyaçlara göre çeşitlendirerek sürdürürken, depremin merkezi Kahramanmaraş bölgesine 2 konteyner mutfak ve 1 konteyner yatakhane daha sevk edildi.

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  • 03.03.2023 12:43
  • Güncelleme: 03.03.2023 13:38
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Büyükşehir'den deprem bölgesine 2 konteyner mutfak ve 1 konteyner yatakhane daha
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine gerçekleştirdiği destekleri ihtiyaçlara göre çeşitlendirerek sürdürürken, depremin merkezi Kahramanmaraş bölgesine 2 konteyner mutfak ve 1 konteyner yatakhane daha sevk edildi.

Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren komşu şehir olan depremin merkezi Kahramanmaraş’a yardım ve destek sağlayan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, devam eden yaraları sarma sürecinde, değişen ihtiyaçlara yönelik desteğini sürdürüyor.

İhtiyaç neyse Kayseri Büyükşehir orada

Bu güne dek deprem bölgesinde ihtiyaca göre ilk etapta arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere, gıda-yemek, giyim eşyası, lojistik, barınma malzemeleri gibi pek çok konuda destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, süreç içerisinde değişen ihtiyaçlara göre de yardım malzemelerini çeşitlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç ne ise yetkililerin koordinasyonu ile anında yardımını ve desteğini gerçekleştiriyor.

Konteyner kent ve çarşı yanında ek mutfak ve yatakhane

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacın önemine binaen birkaç gün gibi rekor denebilecek kısa sürede altyapısını kurarak oluşturduğu konteyner kent ve konteyner çarşının yanı sıra, bölgede ihtiyaç duyulan konteyner mutfak ve yatakhaneyi de deprem bölgesine gönderdi. Bu kapsamda Kahramanmaraş bölgesine 2 konteyner mutfak, 1 de konteyner yatakhane olmak üzere toplam 3 adet konteyner daha sevk edildi.

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İHA

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