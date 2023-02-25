Büyükşehir'den depremzede öğrencilere ücretsiz ulaşım hakkı

Deprem bölgesinden Kayseri'ye gelen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri alınan kararla toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacak. Öğrenciler için Kayseri Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde başvuru formu yayınlandı. 

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  • 25.02.2023 16:17
  • Güncelleme: 25.02.2023 16:17
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Büyükşehir'den depremzede öğrencilere ücretsiz ulaşım hakkı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. 44 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Evleri kullanılamaz hale gelen veya hasar alan depremzedeler ise çevre illere gitti. Kayseri'ye 40 binin üzerinde depremzede geldi. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim hayatına kentteki okullarda devam edecek depremzede öğrenciler için yeni bir karar aldı. Nakil yaptıran ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. İsteyen depremzede öğrenciler için Kayseri Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde başvuru formu yayınlandı. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kayseri'ye okul nakli aldıran ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin ulaşım yardımından faydalanabilmesi için formu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gerekmektedir. Ücretsiz ulaşım yardımı ulaşım kartı olarak yapılmakta, hak kazanan öğrencilere aylık 150 binişlik ulaşım kartı verilmektedir. Başvuru sonucunuz SMS yolu ile tarafınıza bildirilecektir. Adreslerinizi tam adres olarak bildirmeniz gerekmektedir. Öğrenci belgesi kısmına Kayseri'de eğitimine devam ettiği okuldan veya E-Devlet'ten alınacak öğrenci belgesi yüklenecektir. Öğrencinin Kayseri'de eğitimine devam etmesi esas kriterdir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda” ifadelerine yer verildi.

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