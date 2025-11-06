Büyükşehir'den gençler için geleceğe yön veren 'Bilişim Kampı'

Kamp süresince, katılımcılara Robotik Kodlama, Siber Güvenlik, Yapay Zekâ ve Bilimin Şifresi gibi dersler sunulacak. Bu eğitimler, öğrencilerin dijital dünyaya bakış açılarını geliştirmeyi ve teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyor.

Eğitim İçeriği

- Teknik Beceriler: Kodlama, yapay zekâ ve robotik konularında giriş seviyesinde bilgi edinme.

- Dijital Güvenlik: Güvenli internet kullanımı, dijital etik ve gizlilik konularında farkındalık kazandırma.

- Algoritmik Düşünme: Veri analizi ve siber güvenlik gibi kritik alanlarda derinlemesine bilgi sağlama.

- Takım Çalışması ve Problem Çözme: Katılımcıların sunum yeteneklerini geliştirmeye yönelik uygulamalar.

Gençlere Dijital Eğitim Fırsatı

Bu kamp, gençlerin teknolojiye adapte olmalarını ve bilinçli kullanıcılar haline gelmelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor. Katılımcılar, sadece teknik beceriler kazanmakla kalmayacak; aynı zamanda dijital güvenlik ve etik kullanım konularında da önemli bilgiler edinecekler.

Kontenjan ve Katılım

Kampın kontenjanı sınırlı olup, sosyal medya üzerinden yapılan duyurunun ardından kısa sürede dolduğu bildirildi. Bu fırsattan yararlanmak isteyen gençler için Kayseri Bilişim Akademisi, güncel teknoloji ve eğitim yöntemleri ile öğrencilere en iyi eğitimi sunmayı amaçlıyor.

Kasım 2025 ara tatilinde düzenlenecek Bilişim Kampı, katılımcılara bilişim dünyasına adım atma ve dijital güvenlik konularında bilinç kazanma fırsatı sunacak. Kayseri Bilişim Akademisi, öğrencilere sahip olduğu değerleri ve en güncel teknolojileri öğretmeyi, onları hayallerindeki mesleğe kavuşturmayı hedefliyor.

Bilişim Kampı Detayları

Tarih: 11-14 Kasım 2025

Yer: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi