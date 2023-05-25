Büyükşehir'den gençliğe 'Ahmet Şafak' konseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençler için Ahmet Şafak'ın sahne alacağı Gençlik Konseri düzenliyor.

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  • 25.05.2023 14:43
  • Güncelleme: 25.05.2023 15:18
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Büyükşehir'den gençliğe 'Ahmet Şafak' konseri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençler için Ahmet Şafak’ın sahne alacağı Gençlik Konseri düzenliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sanatçı Ahmet Şafak’ın sahne alacağı Gençlik Konseri’nde sevilen parçalar seslendirilecek.

Genç dostu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ve gençlerin sokakları şenlendirmesi ile birlikte etkinliklerine hız verdi. Bu çerçevede çeşitli spor aktiviteleri, sosyal etkinlikler ve mesleki eğitim ile kurs hizmetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ilgi duyduğu sanatçılar ile konserleri de ihmal etmiyor.

Talas Paraşüt Alanı’nda 26 Mayıs Cuma günü düzenlenecek Gençlik Konseri’nde ünlü sanatçı Ahmet Şafak sahne alacak. Sevilen parçalarını gençler için seslendirecek Şafak, Kayseri’deki gençlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Saat 20.00’de başlayacak Gençlik Konseri’ne katılım ücretsiz olurken, tüm gençler de konsere davet edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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