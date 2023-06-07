Büyükşehir'den Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda sergi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mesleki eğitim ve kültür faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluş Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Hayat Boyu Öğrenme Haftası münasebeti ile anlamlı bir farkındalığa imza atarak 'Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi' düzenledi.

PAYLAŞ
  • 07.06.2023 12:12
  • Güncelleme: 07.06.2023 12:45
  • 28
Büyükşehir'den Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda sergi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mesleki eğitim ve kültür faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluş Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Hayat Boyu Öğrenme Haftası münasebeti ile anlamlı bir farkındalığa imza atarak ‘Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi’ düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ve vatandaşların talepleri istikametinde kent genelindeki tesislerinde on binlerce insana dokunan mesleki eğitim ve kursları ile ömür boyu öğrenmeye katkı sunan KAYMEK, birbirinden özel sergilerine devam ediyor. Ebru, Çini İşleme, Bohem Duvar Tabağı Yapımı gibi birbirinden değerli el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergide el sanatları ürünler, sanatseverlerin ve vatandaşların beğenisine sunuldu. Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla KAYMEK Akademi Tesisi’nde açılışı gerçekleşen sergide Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Tatlı ve konuklar yer aldı.

İŞ BİRLİĞİ VE EĞİTİMLER SONUNDAKİ EL EMEĞİ ESERLER SERGİLENDİ

Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KAYMEK A.Ş ve Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi ile eğitim iş birliği protokolü çerçevesinde verilen eğitimler sonunda eğitmen ve kursiyerler tarafından ortaya çıkarılan el emeği ürünler sanatseverlerle buluştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor ile Sivasspor 1-1'lerini üzmedi

Kayserispor ile Sivasspor 1-1’lerini üzmedi

Motorine beklenen zam kesinleşti

Motorine beklenen zam kesinleşti

Kayserili sporcu dereceye koştu

Kayserili sporcu dereceye koştu

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi cezaevine gönderildi

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 33 gözaltı

Kayseri polisi aranan şahıslara göz açtırmıyor: 33 gözaltı

Kayseri'nin merkezinde cephanelik gibi ev

Kayseri'nin merkezinde cephanelik gibi ev

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediye olarak kendimizle yarışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: “Belediye olarak kendimizle yarışıyoruz”

Doğru su tüketiminin önemi

Doğru su tüketiminin önemi

DAHA FAZLA
Vali Çiçek'ten Talas'ın Acil Durum Konteynerına tam not: Yaygınlaştırmalıyız

Vali Çiçek’ten Talas’ın Acil Durum Konteynerına tam not: Yaygınlaştırmalıyız

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kayseri'de

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kayseri'de

Büyükşehir'den Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda sergi

Büyükşehir'den Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda sergi

Suret-i Alem Fotoğraf Eğitimi başlıyor

Suret-i Alem Fotoğraf Eğitimi başlıyor

Vali Çiçek'ten Talas'ın acil durum konteynerına tam not

Vali Çiçek'ten Talas'ın acil durum konteynerına tam not