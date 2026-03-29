Büyükşehir'den ihale



(RHA)- Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerindeki 31 adet arsayı "Kapalı Teklif" usulü ve yine şehrin muhtelif yerlerindeki 27 adet arsayı ise "Açık Teklif" usulü olmak üzere toplam 58 adet arsayı, ihale ile ayrı ayrı satışa çıkardı.

31 Mart 2026 Salı günü Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda, 31 adet arsa ile diğer 27 adet arsanın satış ihalesi saat 11.00'de gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine son başvuru tarihi ihale saatinden evvel olarak belirlenirken, müracaatlar konusunda ise 27 adet arsa ihalesi başvurusu Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü'ne, 31 adet arsa ihalesi başvurusu da Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacak.

