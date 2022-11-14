Büyükşehir'den ihale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde (Tekir Kapı, Develi Kapı, Hisarcık Kapı, Hacılar Kapı) bulunan 755 adet reklam aracının işletmecilik hakkını açık teklif usulü ihale ile 2 yıllığına kiraya çıkaracak.

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  • 14.11.2022 13:30
  • Güncelleme: 14.11.2022 17:25
Büyükşehir'den ihale
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi’nde (Tekir Kapı, Develi Kapı, Hisarcık Kapı, Hacılar Kapı) bulunan 755 adet reklam aracının işletmecilik hakkını açık teklif usulü ihale ile 2 yıllığına kiraya çıkaracak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Erciyes Kayak Merkezi’ndeki 755 adet reklam aracının işletmecilik hakkı açık teklif usulü ihale ile kiraya sunuluyor. Satışa çıkarılan ihalenin tarihi 15 Kasım 2022 Salı günü olarak belirlenirken, ihale ise saat 14.00’de yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşecek ihale için son müracaat, 15 Kasım 2022 Salı günü ihale saatinden evvel olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar da müracaatlarını Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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