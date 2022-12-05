Büyükşehir'den ihaleler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 8 adet yeme-içme (dükkn) meknı ile 12 adet büfeyi ihale ile ayrı ayrı kiraya sunuyor. 8 adet yeme-içme (dükkn) meknı ihalesi 13 Aralık Salı günü saat 14.00'te, 12 adet büfe ihalesi ise 20 Aralık 2022 Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

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  • 05.12.2022 13:10
  • Güncelleme: 05.12.2022 14:19
Büyükşehir'den ihaleler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 8 adet yeme-içme (dükkân) mekânı ile 12 adet büfeyi ihale ile ayrı ayrı kiraya sunuyor. 8 adet yeme-içme (dükkân) mekânı ihalesi 13 Aralık Salı günü saat 14.00’te, 12 adet büfe ihalesi ise 20 Aralık 2022 Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 8 adet yeme-içme (dükkân) mekânı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı 10 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 13 Aralık Salı günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılacak olanlar, kapalı teklif zarflarını en geç ihale günü ve saatinden evvel, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığı kalemine (Yazı Kararlar Daire Başkanlığı) verecek. İhale saatinden sonra verilecek kapalı teklif zarfları kabul edilmeyecek.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 12 adet büfeyi de ihale ile ayrı ayrı kiraya sunuyor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan 12 adet büfe, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı 5 yıllığına kiraya verilecek. İhale, 20 Aralık 2022 Salı günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacak olanlar, müracaatlarını en geç ihale günü ve saatinden evvel, Gelir Müdürlüğüne yapacak.

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İHA

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