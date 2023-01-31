Büyükşehir'den ihaleler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde bulunan 6 adet arsa ve Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesi'nde (Erciyes Kayak Merkezi) 1 adet günübirlik tesis alanı arsası 'Kapalı Teklif Usulü' ihale ile ayrı ayrı satışa çıkarılacak.

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  • 31.01.2023 10:48
  • Güncelleme: 31.01.2023 12:05
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Büyükşehir'den ihaleler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi’nde bulunan 6 adet arsa ve Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesi’nde (Erciyes Kayak Merkezi) 1 adet günübirlik tesis alanı arsası ‘Kapalı Teklif Usulü’ ihale ile ayrı ayrı satışa çıkarılacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Kocasinan Erkilet Mahallesi’nde bulunan 6 adet arsa ile Erciyes Mahallesi’nde (Erciyes Kayak Merkezi) bulunan 1 adet günübirlik tesis alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak Kapalı Teklif Usulü ihale ile satış gerçekleştirilecek.

Erkilet mevkiindeki ihaleler 14 Şubat 2023 Salı günü saat 14.00’te, Erciyes mevkiindeki (Erciyes Kayak Merkezi) ihale ise 14 Şubat 2023 Salı günü saat 14. 15’te Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.

Ayrı ayrı gerçekleşecek ihalelere katılım sağlayacaklar ihale saatinden önce müracaatlarını yapabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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