Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteği

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarına günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 binişlik 'Ulaşım Kartı' yardımı yapacaklarını duyurdu.

PAYLAŞ
  • 01.09.2023 12:41
  • Güncelleme: 01.09.2023 12:41
Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarına günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 binişlik ‘Ulaşım Kartı’ yardımı yapacaklarını açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine yönelik ulaşım desteği başlatıldığını hatırlattı. Büyükkılıç, geçtiğimiz dönem, ilkokul ortaokul ve lisede okuyan Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 2 bin 329 ailenin 3 bin 234 öğrencisi için günlük olarak okullarına ulaşım sağlamaları ve sosyal hayata aktif olarak katılabilmeleri için aylık 150 biniş tanımlanan ulaşım kartı yardımı yapıldığını belirtti. 
2022-2023 eğitim öğretim yılında yaklaşık 2 milyon lira tutarında ulaşım yardımı yapıldığını söyleyen Büyükkılıç, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimine devam eden öğrencileri için aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacağını duyurdu.

4 EYLÜL PAZARTESİ BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Başkan Büyükkılıç, gençlerin, öğrencilerin ve ailelerinin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini söyleyerek başvuruların, 4 Eylül 2023 Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi ‘www.kayseri.bel.tr’ adresindeki online hizmetler kısmından öğrenci ulaşım yardımı başvuru formu üzerinden yapılacağını söyledi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan'da 'Başkan Sizi Dinliyor' İle Talepler Hızlıca Yerine Getiriliyor

Kocasinan'da 'Başkan Sizi Dinliyor' İle Talepler Hızlıca Yerine Getiriliyor

Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteği

Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteği

Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı Yeni Yönetimini Tebrik Etti

Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı Yeni Yönetimini Tebrik Etti

'Okul idarecilerinin tuvalet hijyenini sağlamaları çok önemli'

'Okul idarecilerinin tuvalet hijyenini sağlamaları çok önemli'

Kayseri Baro Başkanı Köse: 'Hukuksuz bir toplumun ve devletin yaşama imkanı yoktur'

Kayseri Baro Başkanı Köse: 'Hukuksuz bir toplumun ve devletin yaşama imkanı yoktur'

Büyükşehirin gençlik merkezleri için kurs kayıtları sürüyor

Büyükşehirin gençlik merkezleri için kurs kayıtları sürüyor

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Medeniyetler Korosu Hayran Bıraktı

Medeniyetler Korosu Hayran Bıraktı

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri Pazar Yerlerini Denetledi

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri Pazar Yerlerini Denetledi

DAHA FAZLA
Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Kayseri'de 6 cezaevinde 4 bin 750 hükümlü tutuklu bulunuyor

Kayseri'de 6 cezaevinde 4 bin 750 hükümlü tutuklu bulunuyor

Yahyalı'da sel temizliği devam ediyor

Yahyalı’da sel temizliği devam ediyor

Kayserili iş insanı Faruk Molu hayatını kaybetti

Kayserili iş insanı Faruk Molu hayatını kaybetti

Salçalık domatesler tezgahlarda yerini aldı

Salçalık domatesler tezgahlarda yerini aldı