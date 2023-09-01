Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okullarına günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 binişlik ‘Ulaşım Kartı’ yardımı yapacaklarını açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine yönelik ulaşım desteği başlatıldığını hatırlattı. Büyükkılıç, geçtiğimiz dönem, ilkokul ortaokul ve lisede okuyan Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 2 bin 329 ailenin 3 bin 234 öğrencisi için günlük olarak okullarına ulaşım sağlamaları ve sosyal hayata aktif olarak katılabilmeleri için aylık 150 biniş tanımlanan ulaşım kartı yardımı yapıldığını belirtti.

2022-2023 eğitim öğretim yılında yaklaşık 2 milyon lira tutarında ulaşım yardımı yapıldığını söyleyen Büyükkılıç, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimine devam eden öğrencileri için aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacağını duyurdu.

4 EYLÜL PAZARTESİ BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Başkan Büyükkılıç, gençlerin, öğrencilerin ve ailelerinin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini söyleyerek başvuruların, 4 Eylül 2023 Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi ‘www.kayseri.bel.tr’ adresindeki online hizmetler kısmından öğrenci ulaşım yardımı başvuru formu üzerinden yapılacağını söyledi.