Büyükşehir'den İhtiyaç Sahibi Üniversitelilere Nakit Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni eğitim ve öğretim döneminde üniversitede öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere yapılacak 5 bin TL nakdi yardım için başvurular başladı.

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  • 03.10.2023 10:02
  • Güncelleme: 03.10.2023 10:10
Büyükşehir'den İhtiyaç Sahibi Üniversitelilere Nakit Desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni eğitim ve öğretim döneminde üniversitede öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere yapılacak 5 bin TL nakdi yardım için başvurular başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyan öğrencilerine destek olmak için harekete geçti.

İhtiyaç sahibi ailelerin maddi yükünü hafifletmek amacıyla nakdî olarak yardım yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilemeye devam edecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan üniversitede öğrencisi olan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin 7 aileye yardım yapılmıştı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde başvuru yapan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere 4 bin TL olmak üzere toplam 8 milyon 28 bin TL nakdî destek sağlanmıştı.

Bu yıl, destek miktarı 5 bin TL’ye çıktı, başvurular başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de üniversitede öğrencisi olan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL nakdî yardım yapılacak.

Bu yıl nakdi destek 5 bin TL’ye yükselirken, başvurular 2 Ekim 2023 itibariyle başladı. 31 Ekim 2023 günü son bulacak başvurular, Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi www.kayseri.bel.tr adresinde online hizmetler kısmından üniversitede öğrencisi olan aile yardımı başvuru formu üzerinden yapılacak.

Online başvurunun dışında şahsen başvurular kabul edilmezken, başvuru incelemeleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar sonuçlandırılacak. Ayrıca, incelemeler sonrası, ödemeler 2024 yılı Şubat ayında belediyenin belirlediği tarihte yapılacak.

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İHA

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