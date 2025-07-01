Büyükşehir'den İki Önemli Eğitim

Hizmetlerin aksamadan daha etkin ve etkili şekilde yürütülmesi adına personeli ile vatandaşlara sürekli olarak hemen her konuda eğitimler düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Afet ve Acil Durumlarda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı Eğitimi

Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Afet ve Acil Durumlarda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı Eğitimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi personeli ile AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, arama kurtarma dernekleri personeli ve ilçe belediye personeline yönelik yapılan eğitimlerde açıklamalarda bulunan Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, “Afet ve acil durumlar hepimizin tabi sosyal sorumluluğu” diyerek, olması gerekenin, bundan sonra olası afetlere ne kadar hazır, ne kadar etkin olunur ve ne kadar farkındalık kazanılırsa o kadar iyi olacağını vurguladı. Akıllı Şehircilik ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Abdullah Avan ise akıllı şehirciliğin en temel bileşeninin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) olduğunu vurgulayarak “Artık Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin girmediği neredeyse hiçbir şey kalmadı. Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin önemi burada ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Gerçekleşen eğitimde, Akıllı Şehircilik ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı bünyesindeki Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Fatih Hareket, Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde yazılım geliştirici Tuğba Tokat Taşyürek ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde harita mühendisi Yusuf Taşkesen sunum yaptı.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, ‘Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı’ başlığı ile düzenlendi. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Şube Müdürü Eda Murat ile yazılım şube müdürlüğünden yazılım geliştirici Yılmaz Eker de Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.