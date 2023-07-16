Büyükşehir'den İldem ve Talas'a iki sosyal tesis

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İldem ve Talas'a iki ayrı, çok amaçlı Sosyal Yaşam Merkezi'ni hayata geçiriyor.

PAYLAŞ
  • 16.07.2023 16:25
  • Güncelleme: 16.07.2023 16:25
  • 67
Büyükşehir'den İldem ve Talas'a iki sosyal tesis

Melikgazi ilçesi İldem bölgesine hitap edecek olan ve mahalle sakinleri ile bölgeye canlılık katacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İldem Sosyal Yaşam Merkezi’nin toplam inşaat alanı 5 bin 69 metrekarede inşası hızla yükseliyor. İldem Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde, Bay ve Bayan Yüzme Havuzu, Fitness Salonları, Stüdyolar, Sauna ve Buhar Odaları, Eğitim ve Sosyal Faaliyetlere Hizmet Edecek Çalışma Odası, Bilgisayar Odası, Kütüphane, Kafeterya bulunacak. Ayrıca çocuklar için de çocuk kütüphane salonu ve çocuk oyun alanı yer alacak olan projede, yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlar da mevcut olacak.

Öte yandan, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ne kazandırılacak olan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi projesi de devam ediyor. 5 bin metrekare inşaat alanı olan proje içerisinde, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek derslikler, seminer salonu, kütüphane, kafeterya, ayrıca yapıda farklı büyüklüklere sahip dükkânlar bulunuyor. Yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlarda mevcutken, bulunduğu alanda yer alan kot farkları ile uyumlu bir çevre düzenine sahip yapı oluşturacağı kamusal alanlar ile halkın hizmetine sunulacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Serinlemek için suya atlayan şahıs yaralandı

Serinlemek için suya atlayan şahıs yaralandı

Büyükşehir'in konservatuvar yaz kursları 2 bin 298 öğrenci ile eğitime başladı

Büyükşehir'in konservatuvar yaz kursları 2 bin 298 öğrenci ile eğitime başladı

Akkışla'da 15 Temmuz konser ve semazen ile anıldı

Akkışla’da 15 Temmuz konser ve semazen ile anıldı

Başkan Cabbar:'Vatanseverlerin yumruğu hainlerin kafasına balyoz gibi inmiştir'

Başkan Cabbar:”Vatanseverlerin yumruğu hainlerin kafasına balyoz gibi inmiştir”

Akaryakıta büyük zam

Akaryakıta büyük zam

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası 'Jack'

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası 'Jack'

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

4
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

5
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosiklet grubu araca saldırdı

Motosiklet grubu araca saldırdı

Büyükşehir'den İldem ve Talas'a iki sosyal tesis

Büyükşehir’den İldem ve Talas’a iki sosyal tesis

DAHA FAZLA
Mimarsinanlılar, ilçe olmayı talep ediyor

Mimarsinanlılar, ilçe olmayı talep ediyor

Kaymakam Eyyüp koca'nın Görev Süresi Doldu

Kaymakam Eyyüp koca'nın Görev Süresi Doldu

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Tomarza'da Etkinliklerle Kutlandı

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Tomarza'da Etkinliklerle Kutlandı

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

Başkan Büyükkılıç: 'FETÖ darbe girişimi Türk milletinin iman dolu göğsünde söndü'

Başkan Büyükkılıç: 'FETÖ darbe girişimi Türk milletinin iman dolu göğsünde söndü'