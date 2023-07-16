Büyükşehir’den İldem ve Talas’a iki sosyal tesis

Melikgazi ilçesi İldem bölgesine hitap edecek olan ve mahalle sakinleri ile bölgeye canlılık katacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İldem Sosyal Yaşam Merkezi’nin toplam inşaat alanı 5 bin 69 metrekarede inşası hızla yükseliyor. İldem Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde, Bay ve Bayan Yüzme Havuzu, Fitness Salonları, Stüdyolar, Sauna ve Buhar Odaları, Eğitim ve Sosyal Faaliyetlere Hizmet Edecek Çalışma Odası, Bilgisayar Odası, Kütüphane, Kafeterya bulunacak. Ayrıca çocuklar için de çocuk kütüphane salonu ve çocuk oyun alanı yer alacak olan projede, yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlar da mevcut olacak.

Öte yandan, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ne kazandırılacak olan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi projesi de devam ediyor. 5 bin metrekare inşaat alanı olan proje içerisinde, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek derslikler, seminer salonu, kütüphane, kafeterya, ayrıca yapıda farklı büyüklüklere sahip dükkânlar bulunuyor. Yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlarda mevcutken, bulunduğu alanda yer alan kot farkları ile uyumlu bir çevre düzenine sahip yapı oluşturacağı kamusal alanlar ile halkın hizmetine sunulacak.