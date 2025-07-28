Büyükşehir'den Kamu Tesislerine Sahip Çıkma Çağrısı

Büyükşehir Belediyesi, park ve mesire alanlarından belediye tesislerine kadar geniş bir yelpazede temizlik faaliyetlerini titizlikle sürdürürken, çevre ve kamu alanlarının korunması için vatandaşların duyarlılığını bekliyor. Yetkililer, bu tesislerin tüm topluma ait değerler olduğunu vurgulayarak, insanların ikinci evi olarak gördüğü çevreyi korumanın ve temiz tutmanın önemine işaret etti.

Özellikle piknik alanlarında ve parklarda atıkların çöp kutularının dışına bırakılmasının, yalnızca görüntü kirliliği değil, aynı zamanda çevre sorunlarına ve halk sağlığına zarar verebilecek sonuçlara yol açabileceği belirtildi. Bunun yanı sıra, bu tür davranışların ek maliyet ve emek gerektirdiği de ifade edildi.

Kayseri'de 33 park ve mesire alanında görevli 93 personel ve 12 çavuş ile yürütülen temizlik çalışmalarının, şehrin temiz ve düzenli bir kimliğe sahip olması hedefiyle devam ettiği bildirildi. Belediye yetkilileri, vatandaşları kamu yararına hizmet veren tesisleri korumaya ve bu alanlardaki hasarları önlemeye davet etti. Kırılan veya kirletilen tesislerin, vatandaşların hizmet alımında aksamalara yol açabileceği hatırlatıldı.

Sonuç olarak, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin kamu alanlarının korunması için tüm vatandaşların duyarlılığını artırmayı amaçlıyor.